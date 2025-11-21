Amikor egy ember fontosabb, mint a királyi etikett

A leendő királyné ismét bizonyította, hogy milyen hatalmas szíve van. Katalin hercegné személyesen találkozott egy rákkal diagnosztizált sorstársával, majd olyan dolgot tettek, amit a királyi családra vonatkozó protokoll szigorúan megtiltott.

Katalin hercegné nem habozott – fontos volt számára, hogy örömet szerezzen

Tegnap Kamilla királyné, ma Katalin hercegné hágta át az udvari etikett évszázados, merev szabályait. Tudjátok, hogy mi közös még a két szabályszegésben? Hogy mindkettőnek szívmelengető oka volt.

Katalin hercegné egészségügyi harca számtalan embert inspirált

Vilmos herceg felesége szerda este a Royal Albert Hallban vendégeskedett, ahol személyesen találkozott Jesse J-vel. Kiderült, hogy a popénekesnő nagy tisztelője Katalinnak, ráadásul mindkettejüknél a közelmúltban diagnosztizáltak daganatos betegséget. Az előzmények ismeretében nem meglepő, hogy a popénekesnő úgy érezte, hogy sorstársakként nagyon megértik egymást a hercegnével. Ezért a királyi protokollt áthágva Jesse J és Katalin hercegné megölelték egymást a kamerások szeme láttára - számolt be róla a Life.

A meglepő gesztust azért okozott ekkora médiaszenzációt, mert a királyi család tagjainak szigorúan tilos nyilvánosan, bensőséges testi kontaktusba kerülniük civilekkel. Katalin hercegné azonban nem törődött ezzel a szabállyal, és hosszú másodperceken keresztül ölelte magához az előadót.

„Mint egy édesanya - aki szintén nemrég esett át a rákon - úgy éreztem, hogy meg kell ölelnem Katalint. Mind a ketten nehéz időszakot éltünk át, és mindkettőnknek a nyilvánosság előtt kellett helyt állnia"

- nyilatkozta az esetről Jesse J az Independentnek.

Az énekesnőről nemrég derült ki, hogy mellrákkal küzdött, ezért masztektómián esett át, később pedig egy második műtétet is végrehajtottak rajta az egészsége érdekében.