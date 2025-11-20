Brendan Fraser húsz éve várja a folytatást

A Múmia szereplőgárdája júliusban újra összeállt, 26 évvel az első rész után.

Brendan Fraser: Itt az ideje, hogy megadjuk a rajongóknak, amit akarnak

Brendan Fraser szerint a Múmia negyedik része végre „megadja a rajongóknak, amit akarnak”.

Az 56 éves Fraser egy új interjúban beszélt a film készülő negyedik részéről. „Büszke vagyok a harmadikra, mert szerintem egy jó önálló film” – mondta az Oscar-díjas színész a lapnak. „Felvettem a fonalat, és azt csináltuk, amit szoktunk, egy másik stábbal a fedélzeten, és a legjobb tudásunk szerint próbálkoztunk. De az, amit el akartam készíteni, hamarosan megjelenik. És már 20 éve várok erre a hívásra. Néha hangos volt, néha halk jelzés. Most? Itt az ideje, hogy megadjuk a rajongóknak, amit akarnak.”

Júliusban nagyszabású újraegyesülésre került sor, 26 évvel az első film 1999-es bemutatója után.

A film rendezését állítólag a Radio Silence duója, Matt Bettinelli-Olpin és Tyler Gillett tervezi. Korábban olyan horrorfilmeket rendeztek, mint a Ready or Not, a Sikoly újraindítása és az Abigail.

A film cselekményének részleteit és a lehetséges megjelenési dátumot nem hozták nyilvánosságra – írta meg a People.