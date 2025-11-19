Hatalmas őszinteséggel beszélt Katalin hercegné

Katalin hercegné 2024-ben lépett vissza királyi feladataitól, miután súlyos rákos betegséggel diagnosztizálták. A walesi hercegné a betegsége leküzdése után is hosszú felépülési folyamaton vett részt. A hercegné egészségének megerősödésével egyidejűleg egyre több hivatalos ügyet lát el és betegsége óta megtartotta első beszédét is.

Katalin hercegné beszédet mondott a gyerekek védelme érdekében

November 18-án a hercegné egy rangos csúcstalálkozón mondott beszédet London vezető üzleti és társadalmi szereplői előtt. A nagy horderejű csúcstalálkozón vállalatok, üzleti és társadalmi vezetők gyűltek össze, hogy megvitassák a gyermek támogatására irányuló erőfeszítéseiket.

A walesi hercegné arra ösztönzi a vállalatokat, hogy ismerjék el az öt év alatti gyermekek szüleinek és gondozóinak szükségleteit, kiemelve, hogy a korai gyermekkorba való befektetés mind a családok, mind a társadalom egészének javát szolgálja.

A háromgyermekes édesanya kihangsúlyozta a fiatal gyerekek és szüleik szükségleteit. A kisgyerekes szülők támogatásával a munkahelyek és a társadalom is jól jár, hiszen egészségesebb és boldogabb generáció jön létre.

Katalin hercegné több mint 80 üzleti vezetőt hívott össze, hogy meghallgassák az emberi fejlődés és a kisgyermekkor szakértőinek véleményét.

A Korai Gyermekkor Központ iránti elhivatottságom és munkám egy alapvető igazságból fakad: a szeretet, amelyet életünk legelső éveiben kapunk alapvetően meghatározza, kik leszünk és hogyan boldogulunk felnőttként

A hercegné elmondta, a boldog, nyugodt és biztonságos otthon létrehozásával a gyerekek hasonló közösségeket fognak építeni felnőttként is. A munkahely egy közösség, ahol nem csak a sikert és a produktivitást kéne kihangsúlyozni, hanem a támogatást és gyengédséget is.

Minden gyermek számára alapvető a tisztelet és a biztonság, és azok, akik gondoskodnak róluk, megérdemlik a megbecsülést és az elismerést. Minden gondoskodó cselekedet közösséget teremt, mert lényegében mindannyian ugyanabba a társadalomba tartozunk

Egy sor új kezdeményezés révén arra ösztönzik a nagyvállalatokat, hogy indítsanak olyan programokat, amelyek jobban támogatják a szülőket és segítik a gyermekek boldogulását. Az alapítvány szerint ezek az erőfeszítések már félmillió csecsemőt és kisgyermeket értek el - írja a People alapján a Ripost.