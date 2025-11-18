Meghan Markle dührohamtot kapott

A szemtanúk szerint a sussexi hercegné pocsék hangulatban és indulatosan távozott Kris Jenner 70. születésnapi ünnepségéről. Meghan Markle később a róla készült képeket kedvezőtlennek találta, és követelte, hogy a Kardashian család azonnal távolítsa el azokat.

Kris Jenner óriási Bond-tematikájú bulit csapott a hetvenedik születésnapja alkalmából. A parti azonban nem volt zökkenőmentes, legalábbis a szomszédok számára, így rendőrség többször tiszteletét tette a nagyszabású rendezvényen. Bár az ünneplés véget ért, nem a csendháborítás az egyetlen, ami borzolta a kedélyeket. A szülinap után eltűntek azok a fotók, amelyeken a szintén meghívott Harry herceg és Meghan Markle is szerepeltek. Azonnal megindultak a találgatások, hogy Kris miért szedte le a képeket a közösségi oldaláról. Ezt azzal magyarázták, hogy a hercegi pár szereti kézben tartani, hogy mi és hol jelenik meg róluk, és a Kardashian-buli ronthatná a renoméjukat. Most azonban kiderült, hogy az ok sokkal prózaibb.

Meghan Markle a buli után illetlenül viselkedett

Bennfentesek szerint Meghan Markle dührohamot kapott, miután meglátta a Kardashianok − Jeff Bezos 165 millió dolláros Beverly Hills-i birtokán megrendezett − partijáról közzétett fotókat, mert rájött, mennyivel rosszabbul néz ki, mint más vendégek. A 44 éves hercegné kérésére a felvételeket rövid időn belül eltávolították, ám az ügy keserú szájízt hagyott maga után − írja a RadarOnline, számol be a life.hu.

A vendéglátók ugyanis úgy vélték, Meghan ezzel a húzásával ismét saját magát állította a figyelem középpontjába, holott a partinak Krisről kellett volna szólnia, nem Meghan balhézásáról.

Harry már a partin se szórakozott jól

Meghan Markle és Harry herceg meglepetésvendégként érkeztek a szülinapra, de ott volt Beyoncé, Mariah Carey, Adele és természetesen a Kardashian család. Szemtanúk szerint Harry metakommunikációja nagyon furcsa volt, amíg Meghan mosolygott a kamerákba, Harry feszültnek tűnt. Judi James testbeszédszakértő szerint Harry komoly és kissé merev tartása azt a benyomást keltette, hogy meg akarja védeni feleségét a médiától és úgy viselkedett, mint ha Markle személyi testőre lenne.

James hozzátette, hogy amíg Meghan színésznőként imádta a bevonulást, Harryben ez frusztrációt keltett, és megint „tartaléknak” érzte magát.

A bennfentesek szerint a pár valamin összeszólalkozhatott, mert a távozáskor már Meghan is morcosnak és ingerültnek tűnt. Királyi források szerint Harry barátai aggódnak. „Harryt előbb az traumatizálta, hogy ő a tartalékuralkodó, most pedig ugyanezt éli meg Meghan mellett. Minden közös megjelenésük esetén Meghan van a középpontban, ami arra utal, hogy alárendeltje Meghannak, aki még mindig színésznői álmokat dédelget.”