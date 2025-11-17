Vilmos herceg beadta a derekát

Vilmos herceg végül engedett Károly király és Katalin hercegné kérésének, hogy rendezze a viszonyát testvérével, Harry herceggel – ám a megbocsátás még messze van. A brit trónörökös állítólag hajlandó lenne újra szóba állni öccsével, de kizárólag szigorú feltételek mellett.

Vilmos herceg az elmúlt hét évben mindössze kétszer mondta ki nyilvánosan elhidegült testvére nevét. Másodszor most, az Apple TV+ új sorozatában. Úgy fogalmazott: „Remélem, nem térünk vissza ahhoz a légkörhöz, amelyben Harryvel felnőttünk. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy ne kerüljünk oda vissza.”

Harry említését a királyi családhoz közel álló források békülési gesztusnak tekintik. Károly király és Katalin hercegné hónapok óta próbálják rávenni Vilmos herceget, hogy tegye félre a büszkeségét és legalább a párbeszédet kezdje meg Harryvel – írja a life.hu.

Bennfentesek szerint ugyanakkor Vilmos herceg csak felügyelet mellett, zárt körben hajlandó találkozni öccsével. „Az kizárt, hogy egyszerűen csak felemelje a telefont és beszélgessen vele” – mondta a forrás. – „Harry túl sok mindent kiteregetett a magánéletükből, és ez mély sebeket hagyott.”

Katalin hercegné és Károly király úgy gondolják, hogy ideje békét kötni. A király és a hercegné a betegségeik miatt másképp látják az életet, és szeretnék, ha a családban ismét béke uralkodna. „Vilmos makacs, de nem tud örökké ellenállni a felesége és az apja kérésének. Egyre világosabb számára is, hogy a békülés elkerülhetetlen” – mondta a forrás.