Vilmos herceg beadta a derekát
Engedett Károly király és Katalin hercegné kérésének
Vilmos herceg az elmúlt hét évben mindössze kétszer mondta ki nyilvánosan elhidegült testvére nevét. Másodszor most, az Apple TV+ új sorozatában. Úgy fogalmazott: „Remélem, nem térünk vissza ahhoz a légkörhöz, amelyben Harryvel felnőttünk. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy ne kerüljünk oda vissza.”
Harry említését a királyi családhoz közel álló források békülési gesztusnak tekintik. Károly király és Katalin hercegné hónapok óta próbálják rávenni Vilmos herceget, hogy tegye félre a büszkeségét és legalább a párbeszédet kezdje meg Harryvel – írja a life.hu.
Bennfentesek szerint ugyanakkor Vilmos herceg csak felügyelet mellett, zárt körben hajlandó találkozni öccsével. „Az kizárt, hogy egyszerűen csak felemelje a telefont és beszélgessen vele” – mondta a forrás. – „Harry túl sok mindent kiteregetett a magánéletükből, és ez mély sebeket hagyott.”
Katalin hercegné és Károly király úgy gondolják, hogy ideje békét kötni. A király és a hercegné a betegségeik miatt másképp látják az életet, és szeretnék, ha a családban ismét béke uralkodna. „Vilmos makacs, de nem tud örökké ellenállni a felesége és az apja kérésének. Egyre világosabb számára is, hogy a békülés elkerülhetetlen” – mondta a forrás.