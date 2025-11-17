2025. december 7., vasárnap

Előd

Vilmos herceg beadta a derekát

Engedett Károly király és Katalin hercegné kérésének

 2025. november 17. hétfő. 12:19
Vilmos herceg végül engedett Károly király és Katalin hercegné kérésének, hogy rendezze a viszonyát testvérével, Harry herceggel – ám a megbocsátás még messze van. A brit trónörökös állítólag hajlandó lenne újra szóba állni öccsével, de kizárólag szigorú feltételek mellett.

Vilmos herceg beadta a derekát
Vilmos walesi herceg
Fotó: AFP/Pool/Mauro Pimentel

Vilmos herceg az elmúlt hét évben mindössze kétszer mondta ki nyilvánosan elhidegült testvére nevét. Másodszor most, az Apple TV+ új sorozatában. Úgy fogalmazott: „Remélem, nem térünk vissza ahhoz a légkörhöz, amelyben Harryvel felnőttünk. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy ne kerüljünk oda vissza.”

Harry említését a királyi családhoz közel álló források békülési gesztusnak tekintik. Károly király és Katalin hercegné hónapok óta próbálják rávenni Vilmos herceget, hogy tegye félre a büszkeségét és legalább a párbeszédet kezdje meg Harryvel – írja a life.hu.

Bennfentesek szerint ugyanakkor Vilmos herceg csak felügyelet mellett, zárt körben hajlandó találkozni öccsével. „Az kizárt, hogy egyszerűen csak felemelje a telefont és beszélgessen vele” – mondta a forrás. – „Harry túl sok mindent kiteregetett a magánéletükből, és ez mély sebeket hagyott.”

Katalin hercegné és Károly király úgy gondolják, hogy ideje békét kötni. A király és a hercegné a betegségeik miatt másképp látják az életet, és szeretnék, ha a családban ismét béke uralkodna. „Vilmos makacs, de nem tud örökké ellenállni a felesége és az apja kérésének. Egyre világosabb számára is, hogy a békülés elkerülhetetlen” – mondta a forrás.

