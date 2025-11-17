Végre Tom Cruise is sorra került

A Variety beszámolója szerint Tom Cruise november 16-án, a Governors Awards gálán vehette át az Akadémia tiszteletbeli díját, és a legendás filmsztár hatalmas ovációt kapott köszönőbeszédéért.

A díjat Alejandro G. Iñárritu adta át, aki Cruise főszereplésével egy 2026 októberében bemutatandó, egyelőre cím nélküli filmet rendez.

A lap hozzáteszi: a díj átvételekor Cruise megható beszédet mondott, amelyben tisztelettel adózott mindazoknak, akik lehetővé teszik a filmek elkészültét, valamint a mozi közösségteremtő erejének, írta meg a Mandiner.

„A mozi elvisz engem a világ minden tájára” – mondta a világsztár. Hozzátette: „A mozi segít megérteni és tisztelni a különbségeket. Megmutatja közös emberségünket, hogy mennyi mindenben hasonlítunk egymásra. És bármilyen helyről is jövünk, a moziban együtt nevetünk, együtt érzünk, együtt remélünk ez ennek a művészeti formának az ereje. Ezért fontos nekem.”

„A filmkészítés nem az, amit csinálok, hanem az, aki vagyok” – hangsúlyozta Tom Cruise.