Teljesen összeomlott a herceg

A brit királyi családban egyre nagyobb a feszültség: a 65 éves Andrew Windsor – korábbi nevén András herceg – mély depresszióba zuhant, miután Károly király hivatalosan megfosztotta címeitől és kitüntetéseitől, valamint elrendelte, hogy hagyja el windsori otthonát, a Royal Lodge-ot. A palota falai között pánikhangulat uralkodik, a családtagok attól tartanak, hogy a megszégyenített herceg kárt tesz magában.

A Buckingham-palota nemrégiben erősítette meg a döntést, amelynek értelmében András herceg többé nem viselheti a herceg megszólítást, és civilként, Andrew Mountbatten Windsor néven kell élnie a király sandringhami birtokán. A hivatalos közlemény szerint a határozat az áldozatok és a bántalmazás túlélői iránti szolidaritás jegyében született, annak ellenére, hogy András mindvégig tagadta a vele szemben felhozott vádakat – írja a life.hu.

A király kegyetlen, de szükségesnek tartott lépése végleg elvágta András herceget a monarchia hivatalos köreitől. A palota egyik forrása szerint a bejelentés óta András szinte teljesen elzárkózott a külvilágtól, és teljesen maga alatt van. „A család komolyan félti őt. Azt mondta, nincs már semmi, amiért érdemes lenne élnie” – nyilatkozta egy bennfentes.

András herceg száműzetését hosszú évek botrányai előzték meg. Jeffrey Epsteinhez, a hírhedt szexuális bűnözőhöz fűződő barátsága, valamint a 2019-es BBC-interjúja, amelyben szerencsétlenül próbálta tisztázni magát, végleg tönkretették a hírnevét. Bár bűncselekmény miatt sosem ítélték el, a közvélemény elfordult tőle, és a király végül a monarchia védelmében meghozta a döntést: elhatárolódik testvérétől.

A volt herceg most a sandringhami birtok egyik kisebb rezidenciájába költözik, feltehetően a Park House-ba – Diana hercegné egykori gyermekkori otthonába –, vagy egy kisebb házba a 20 ezer hektáros területen. A BBC korábbi királyi tudósítója, Jennie Bond szerint ez a lépés még inkább elszigetelheti őt.

„Sandringham hatalmas és gyönyörű, de András valószínűleg magányosabb lesz, mint valaha. Kérdés, hogyan boldogul majd személyzet nélkül, ha eddig még bevásárolnia sem kellett.”

A palota egyik munkatársa úgy fogalmazott: „Sokan attól tartanak, hogy a teljes elszigeteltség veszélyes lesz számára. Nem tudni, van-e mellette bárki, aki segíteni tudna neki ebben a lelkiállapotban.”