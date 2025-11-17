2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Bulvár

Miért nem néz Katalin hercegné soha a kamerába?

"Ha úgy gondolja, hogy a figyelem személyesen rád irányul, akkor problémái lesznek"

MH
 2025. november 17. hétfő. 7:18
Megosztás

Kate Middleton walesi hercegnő soha nem néz a kamerába az interjú során Fülöp herceg intése miatt.

Miért nem néz Katalin hercegné soha a kamerába?
Kate Middleton
Fotó: NorthFoto

Kate Middleton nem sokkal a halála előtt fontos tanácsokat kapott Fülöp hercegtől, ami miatt még mindig fél a kamerába nézni. Ezt állítja Giles Brandret "Philip: The Last Portrait" című könyve, írja a Radar Online.

A forrás szerint a 2021 áprilisában, 99 éves korában elhunyt Fülöp aktívan felkészítette Middletont trónra lépésére, és arra kérte, hogy ne keverje össze a személyes hírnevet a monarchiában betöltött nyilvános szerepével.

"Ha úgy gondolja, hogy a figyelem személyesen rád irányul, akkor problémái lesznek. A hangsúly a szerepeden van, azon, hogy mit csinálsz, mit támogatsz. Ennek semmi köze hozzád, mint emberhez. Nem vagy híresség. Ön a királyi családot képviseli" - mondta.

Fülöp herceg az életrajzíró szerint megtanította Middletont, hogy ne nézzen a kamerába az interjúk során. Így tett a néhai Erzsébet királynő is.

"A walesi hercegnővel sétáltam, ő nem néz a kamerába. Az interjúk során Katalin mindig a kérdés lényegéről beszél, nem magáról" – mondta az író.

A kiadvány forrásai szerint Fülöp herceg tanácsának köszönhetően Middleton visszafogottá és magabiztossá tudott válni.

"Fülöp a kezdetektől fogva valami különlegeset látott Katalinban. Tudta, hogy egy nap királynő lesz, és azt akarta, hogy megértse, mi a különbség a csodálat és a történelem részessége között. Üzenete kemény volt, mert úgy gondolta, hogy a keménység az egyetlen módja annak, hogy felkészítse rá" – áll a cikkben.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink