Miért nem néz Katalin hercegné soha a kamerába?

Kate Middleton nem sokkal a halála előtt fontos tanácsokat kapott Fülöp hercegtől, ami miatt még mindig fél a kamerába nézni. Ezt állítja Giles Brandret "Philip: The Last Portrait" című könyve, írja a Radar Online.

A forrás szerint a 2021 áprilisában, 99 éves korában elhunyt Fülöp aktívan felkészítette Middletont trónra lépésére, és arra kérte, hogy ne keverje össze a személyes hírnevet a monarchiában betöltött nyilvános szerepével.

"Ha úgy gondolja, hogy a figyelem személyesen rád irányul, akkor problémái lesznek. A hangsúly a szerepeden van, azon, hogy mit csinálsz, mit támogatsz. Ennek semmi köze hozzád, mint emberhez. Nem vagy híresség. Ön a királyi családot képviseli" - mondta.

Fülöp herceg az életrajzíró szerint megtanította Middletont, hogy ne nézzen a kamerába az interjúk során. Így tett a néhai Erzsébet királynő is.

"A walesi hercegnővel sétáltam, ő nem néz a kamerába. Az interjúk során Katalin mindig a kérdés lényegéről beszél, nem magáról" – mondta az író.

A kiadvány forrásai szerint Fülöp herceg tanácsának köszönhetően Middleton visszafogottá és magabiztossá tudott válni.

"Fülöp a kezdetektől fogva valami különlegeset látott Katalinban. Tudta, hogy egy nap királynő lesz, és azt akarta, hogy megértse, mi a különbség a csodálat és a történelem részessége között. Üzenete kemény volt, mert úgy gondolta, hogy a keménység az egyetlen módja annak, hogy felkészítse rá" – áll a cikkben.