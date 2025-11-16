Bulvár
Harry herceg titkos karácsonyi tervei
Harry ragaszkodni kíván az ötletéhez
Sussex hercege szorosabb kapcsolatot szeretne kialakítani gyermekei, Archie és Lilibet és III. Károly király között. Harry ragaszkodni kíván az ötletéhez, még akkor is, ha ez további feszültséget okoz a házasságban – írja a RadarOnline.
A látogatás során azt tervezi, hogy találkozik családtagjaival, barátaival, és helyreállítja a kapcsolatokat, ami a királyi családtól való 2020-as távozása után megszakadtak. Bár a herceg nyilvánosan biztonsági aggályokat hivatkozott, magánbeszélgetések során kifejezte azon vágyát, hogy gyereki megőrizzék kapcsolatukat történelmi hazájukkal.