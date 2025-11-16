Harry herceg titkos karácsonyi tervei

Harry herceg azt tervezi, hogy titokban megszervezi gyermekei karácsonyi utazását az Egyesült Királyságba, felesége, Meghan Markle tiltakozása ellenére, aki inkább Kaliforniában maradna a családdal.

Sussex hercege szorosabb kapcsolatot szeretne kialakítani gyermekei, Archie és Lilibet és III. Károly király között. Harry ragaszkodni kíván az ötletéhez, még akkor is, ha ez további feszültséget okoz a házasságban – írja a RadarOnline.

A látogatás során azt tervezi, hogy találkozik családtagjaival, barátaival, és helyreállítja a kapcsolatokat, ami a királyi családtól való 2020-as távozása után megszakadtak. Bár a herceg nyilvánosan biztonsági aggályokat hivatkozott, magánbeszélgetések során kifejezte azon vágyát, hogy gyereki megőrizzék kapcsolatukat történelmi hazájukkal.