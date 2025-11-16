2025. december 7., vasárnap

Előd

Harry herceg titkos karácsonyi tervei

Harry ragaszkodni kíván az ötletéhez

MH
 2025. november 16. vasárnap. 18:15
Harry herceg azt tervezi, hogy titokban megszervezi gyermekei karácsonyi utazását az Egyesült Királyságba, felesége, Meghan Markle tiltakozása ellenére, aki inkább Kaliforniában maradna a családdal.

Harry herceg legközelebb a gyerekeit is szeretné hazavinni
Fotó: Wiktor Szymanowicz / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

Sussex hercege szorosabb kapcsolatot szeretne kialakítani gyermekei, Archie és Lilibet és III. Károly király között. Harry ragaszkodni kíván az ötletéhez, még akkor is, ha ez további feszültséget okoz a házasságban – írja a RadarOnline.

A látogatás során azt tervezi, hogy találkozik családtagjaival, barátaival, és helyreállítja a kapcsolatokat, ami a királyi családtól való 2020-as távozása után megszakadtak. Bár a herceg nyilvánosan biztonsági aggályokat hivatkozott, magánbeszélgetések során kifejezte azon vágyát, hogy gyereki megőrizzék kapcsolatukat történelmi hazájukkal.

