A devizahitel-károsultak megsegítéséről vitázik a parlament
Az ülés 11 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik
A devizahitel-károsultak megsegítéséről tart ellenzéki kezdeményezésre politikai vitát az Országgyűlés november 24-én, hétfőn
Fotó: MH/Török Péter
Másfél órán keresztül kérdéseket tehetnek fel a képviselők a kormány tagjainak, majd megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját.
Ezt követően a Jobbik - más ellenzéki képviselők által is támogatott - kezdeményezésére politika vita lesz a devizahitel-károsultak megsegítéséről.