2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

A devizahitel-károsultak megsegítéséről vitázik a parlament

Az ülés 11 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik

MH/MTI
 2025. november 24. hétfő. 7:07
Megosztás

A devizahitel-károsultak megsegítéséről tart ellenzéki kezdeményezésre politikai vitát az Országgyűlés hétfőn.

A devizahitel-károsultak megsegítéséről vitázik a parlament
A devizahitel-károsultak megsegítéséről tart ellenzéki kezdeményezésre politikai vitát az Országgyűlés november 24-én, hétfőn
Fotó: MH/Török Péter

Másfél órán keresztül kérdéseket tehetnek fel a képviselők a kormány tagjainak, majd megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját.

Ezt követően a Jobbik - más ellenzéki képviselők által is támogatott - kezdeményezésére politika vita lesz a devizahitel-károsultak megsegítéséről.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink