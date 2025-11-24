A devizahitel-károsultak megsegítéséről vitázik a parlament

Másfél órán keresztül kérdéseket tehetnek fel a képviselők a kormány tagjainak, majd megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját.

Ezt követően a Jobbik - más ellenzéki képviselők által is támogatott - kezdeményezésére politika vita lesz a devizahitel-károsultak megsegítéséről.