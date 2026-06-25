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Egymillió köbméter vizet juttattak a Bodrog-menti holtágakba

A munkálatok még nem értek véget

Belföld
  • 2026.06.25. - 20:49
folyó szárazság vízhiány
Képünk illusztrációAnadolu via AFP/Robert Nemeti
MH/MTI
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Befejeződött a Bodrog folyóból a sárospataki Berek-, az alsóberecki-, a pácini- és a karcsai Karcsa-holtág, valamint a Hernád folyóból a hernádszurdoki-holtág ökológiai vízpótlása – közölte csütörtökön Facebook-oldalán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG).

Bejegyzésükben azt írták, a beavatkozásoknak köszönhetően a holtágak vízkészlete összesen közel 1 millió köbméter friss vízzel bővült, ami hozzájárul az értékes vizes élőhelyek ökológiai állapotának megőrzéséhez és a vízi élővilág fennmaradásához.

Jelezték, a munkálatok még nem értek véget, jelenleg is zajlik a tiszalúci Holt-Tisza ökológiai vízpótlása a Taktából.

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