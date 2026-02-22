Orbán Viktor: Nincs ellátásbiztonsági veszély

Orbán Viktor vasárnap délelőttre összehívta a nemzeti energiabiztonsági tanács ülését Ukrajna zsarolása miatt. Kijev ugyanis megakadályozta, hogy az orosz olaj a Barátság-vezetéken Magyarországra jusson. A miniszterelnök szavai szerint ezzel veszélybe sodorták hazánkat, de a veszélyt a kormánynak sikerült elhárítani.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b3) az Energiabiztonsági Tanács ülésén Budapesten 2026. február 22-én. A kormányfő mellett Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója (b), Lantos Csaba energiaügyi miniszter (b2) és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b4)

A kormány ellenlépéseket határozott el: úgy döntött, nem indítja újra a dízelszállításokat mindaddig, amíg nem érkezik orosz olaj a Barátságon keresztül. Az energiaexport tekintetében „óvatosan fognak eljárni”, mivel a határ másik oldalán is magyarok élnek, „és a mi ellenségünk nem az ukrán nép, hanem a rossz ukrán politika”.

Orbán Viktor azt mondta: a hadikölcsönt is blokkolni fogják, és amíg nem indul újra a szállítás, addig semmilyen szankciós politikát nem támogatnak, így már a 20. uniós csomagot is meg fogja vétózni Magyarország.