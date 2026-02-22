Karácsony Gergely Ukrajnát éltette

Nincs még egy nemzet, amely az ukránnál több jogot szerzett volna ahhoz, hogy Európa tagja legyen – mondta Karácsony Gergely főpolgármester vasárnap Oroszország budapesti nagykövetsége előtt, az Ukrajna melletti szolidaritási tüntetésén, ahol „Slava Ukraini!” felkiáltással zárta beszédét a rendezvényen összegyűlt néhány tucat résztvevő előtt.

Ukrajnának joga van a békéhez is, ám ez nem lehet kapituláció vagy diktátum, Európának pedig el kell gondolkodnia azon, hogy „a közös álmai fontosabbak-e vagy a nemzeti keretben létező rémálmai” – fogalmazott Karácsony Gergely. Hozzátette: a kormány „a gonosz hűbérese lett, ukránok vérével vásárol Magyarországnak szegénységet”, ám ez a politika nem ránthatja magával az országot. Ki kell mondani ukrán barátaink szemébe nézve, hogy bocsánatot kérünk tőlük – hangoztatta.

A főpolgármester szerint a világrend átalakul, és „ha nem akarjuk, hogy mások írják helyettünk, magunknak kell hozzáfognunk”. Vissza kell térni a szolidaritás és az emberség parancsához, hogy Európa ne a „tagállamok gittegylete legyen” – mondta Karácsony Gergely, aki „Slava Ukraini!” felkiáltással zárta beszédét.

A szervezők képviseletében felszólalt Tompos Márton, aki trágár szavakkal illette Orbán Viktor miniszterelnököt és Vlagyimir Putyin orosz elnököt. A Momentum országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: „térjünk vissza Európába, és adjunk meg minden tőlünk telhető segítséget ukrán barátainknak, mert megérdemlik.”

A tüntetésen egyik felszólaló sem említette meg az Ukrajnát elborító korrupciót és bűnözést, de a kényszersorozásokról sem esett szó.

A demonstráción felszólalt Hartyányi Jaroszlava, az Ukrán Nőszervezetek Világszövetségének elnöke és Horgas Péter, a Civil Bázis elnöke is. A rendezvényen összegyűlt néhány tucat résztvevő közül sokan ukrán zászlókkal, ukrán nemzeti színekbe öltözve érkeztek.

A tiltakozók jelentős része menetben vonulva érkezett a tüntetés helyszínére a Városháza Parktól, ahol Karácsony Gergely ukrán gyermekrajzokból álló szabadtéri kiállítást nyitott meg.