Erdő Péter bíborost kórházban ápolják, stabil az állapota

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek állapota stabil, kórházban ápolják. A bíboros műtéti beavatkozáson esett át. Állapotáról Eredics Gergő, Erdő Péter titkára, szertartója a Belvárosi Ferences-templomban, a vasárnap esti szentmise után tájékoztatta a híveket, a beszámolót az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye tette közzé a Facebook-oldalán.

A bíboros „állapota stabil, szépen erősödik, és hálás mindazért a szeretetért, imádságért és aggódó figyelemért, amelyet az elmúlt napokban tapasztalt” – közölte a titkára.

Elmondta: a nap folyamán hosszan beszélgetett a főpásztorral, és számára is nagyon megerősítő példa, „amilyen hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait”. Erdő Péter minden szenvedését továbbra is felajánlja a papi hivatásokért.