Belföld
Erdő Péter bíborost kórházban ápolják, stabil az állapota
Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek
Fotó: Facebook/Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
A bíboros „állapota stabil, szépen erősödik, és hálás mindazért a szeretetért, imádságért és aggódó figyelemért, amelyet az elmúlt napokban tapasztalt” – közölte a titkára.
Elmondta: a nap folyamán hosszan beszélgetett a főpásztorral, és számára is nagyon megerősítő példa, „amilyen hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait”. Erdő Péter minden szenvedését továbbra is felajánlja a papi hivatásokért.