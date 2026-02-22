2026. február 23., hétfő

Előd

EUR 379.08 Ft
USD 322.13 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Erdő Péter bíborost kórházban ápolják, stabil az állapota

MH/MTI
 2026. február 22. vasárnap. 23:38
Megosztás

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek állapota stabil, kórházban ápolják. A bíboros műtéti beavatkozáson esett át. Állapotáról Eredics Gergő, Erdő Péter titkára, szertartója a Belvárosi Ferences-templomban, a vasárnap esti szentmise után tájékoztatta a híveket, a beszámolót az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye tette közzé a Facebook-oldalán.

Erdő Péter bíborost kórházban ápolják, stabil az állapota
Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek
Fotó: Facebook/Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

A bíboros „állapota stabil, szépen erősödik, és hálás mindazért a szeretetért, imádságért és aggódó figyelemért, amelyet az elmúlt napokban tapasztalt” – közölte a titkára.

Elmondta: a nap folyamán hosszan beszélgetett a főpásztorral, és számára is nagyon megerősítő példa, „amilyen hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait”. Erdő Péter minden szenvedését továbbra is felajánlja a papi hivatásokért.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink