Orbán Viktor: Ukrán zsarolás? + VIDEÓ
Színre szín, számra szám!
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Szijjártó Péter kijelentette, hogy velünk nem lehet szórakozni. Mindaddig nem juthat hozzá Ukrajna az Európai Unió által tervezett kilencvenmilliárd eurós hitelcsomaghoz, amíg nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítást Magyarország irányába. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán új videót osztott meg, amihez csak annyit írt, hogy „Ukrán zsarolás? Színre szín, számra szám!”.
Überkényszer van. Komolyra fordítva a szót, ha ilyesmi van, akkor két dolgot kell csinálni. Először is ki kell védeni a zsarolást meg a fenyegetést, második lépésként pedig a szükséges ellenintézkedéseket, ellenlépéseket meg kell tenni. Nem fogjuk ezt tétlenül nézni
– fejtette ki a kormányfő, írta meg a Magyar Nemzet.