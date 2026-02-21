Orbán Viktor: Ukrán zsarolás? + VIDEÓ

Az ukrán–magyar diplomáciai vita lassan egy hónapja húzódik. Ukrajna akadályozza a Barátság kőolajvezetéken át az orosz nyersolaj szállítását Magyarország irányába, ezzel veszélyeztetve az ország energiabiztonságát. Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a magyar kormány ezt nem fogja tétlenül nézni.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Szijjártó Péter kijelentette, hogy velünk nem lehet szórakozni. Mindaddig nem juthat hozzá Ukrajna az Európai Unió által tervezett kilencvenmilliárd eurós hitelcsomaghoz, amíg nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítást Magyarország irányába. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán új videót osztott meg, amihez csak annyit írt, hogy „Ukrán zsarolás? Színre szín, számra szám!”.

Überkényszer van. Komolyra fordítva a szót, ha ilyesmi van, akkor két dolgot kell csinálni. Először is ki kell védeni a zsarolást meg a fenyegetést, második lépésként pedig a szükséges ellenintézkedéseket, ellenlépéseket meg kell tenni. Nem fogjuk ezt tétlenül nézni

– fejtette ki a kormányfő, írta meg a Magyar Nemzet.