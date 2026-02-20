Orbán Viktor hazatért – már a repülőtéren bejelentett valami óriásit

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken hazaérkezett az Egyesült Államokból, ahol Washingtonban részt vett a nemzetközi Béketanács első ülésén. A csütörtöki rendezvényen számos ország vezetője jelen volt, a magyar kormányfő pedig közösségi oldalán kiemelte a nemzetközi együttműködés fontosságát a béke előmozdításában.

Hazafelé, már Budapesten, a nemzetközi repülőtéren a várakozók előtt osztotta meg gondolatait. Elmondta, hogy a washingtoni látogatás 38 órás volt, és azonnal azt követően egy fontos magyar fejlesztésről beszélt: a repülőtér új termináljának megépítéséről. Bejelentette, hogy az építkezés előkészítésére megkezdik az alapkőletételt, és felhívta a figyelmet arra, hogy a beruházás értéke több mint egymilliárd euró.

A Béketanács megalakuló ülésén a miniszterelnök felszólalásában kitért a globális együttműködés jelentőségére, és hangsúlyozta, hogy a békefolyamatokat csak közös erővel lehet előrevinni. Az egyeztetések során a részt vevő államok többsége támogatólag fogadta a kezdeményezést.

A találkozón Donald Trump amerikai elnök is jelen volt, aki a tanács alapítójaként üdvözölte a meghívottakat, és külön köszönetet mondott Orbán Viktornak a részvételért. Az elnök hangsúlyozta a kapcsolatok fontosságát, valamint a közös célok, köztük a béke és a stabilitás erősítését.

Orbán Viktor repülőtéren tett bejelentése az új terminálról azt mutatja, hogy a miniszterelnök hazatérése után azonnal a hazai fejlesztésekre is fókuszál. A projekt várhatóan jelentős gazdasági és infrastrukturális hatással lesz, és hosszú távon modernizálja a légi közlekedést az országban.