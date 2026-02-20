A destabilizációt célozza az ukrán olajzsarolás

Az ukrán olajzsarolás nem csak a benzinárakat célozza, valójában a rezsivédelem motorját akarják leállítani – fejtette ki az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára pénteki Facebook-bejegyzésében.

Czepek Gábor úgy fogalmazott: a rezsivédelmet három henger működteti, a Paksi Atomerőmű stabil termelése, az olcsó orosz gázbeszerzés és a rezsivédelmi alap. Ezért fizetik a magyar családok hosszú évek óta Európa legalacsonyabb áram- és gázárait. Brüsszel Paksot igyekszik lefékezni, nem sikerült. Üzemidőt hosszabbítunk, és a gáncsolások ellenére elindultak Paks II. kivitelezési munkái is. Jogellenesen támadják a gázbeszerzést, de az is működik.

Trump elnökkel mentességben állapodtunk meg, jogainkat pedig az Európai Bíróság előtt fogjuk érvényesíteni. Így maradt a harmadik: a rezsivédelmi alap – írta az államtitkár. Utóbbinak egyik fontos bevétele az orosz nyersolaj árkülönbözetéből származik. A kormány extraprofitadót és további különadókat (két évig az árbevétel alapú különadó, folyamatosan az energiaszektort terhelő Robin Hood-adó címén) vetett ki erre – idézte fel.

Négy év alatt a mintegy 650 milliárd forintos extraprofitból 500 milliárd a költségvetésbe, és – itt a lényeges pont – azon belül a rezsivédelmi alapba került; támasztja a rezsivédelmet, a családok villany- és gázszámláit. Most ezt próbálják „kiszerelni a motorból” – jelezte az államtitkár. „A Brüsszel-Kijev-Zágráb-tengely képlete egyszerű: drágább energia + gyengébb védelem = új kormány –-> gyorsított ukrán csatlakozás” – írta bejegyzésében Czepek Gábor.

A jogi helyzet viszont világos. Az uniós szabály kimondja: ha a csővezetékes ellátást rajtunk kívül álló ok akadályozza, az olaj tengeri úton is behozható. Ha elzárják a fővezetéket, használjuk a tartalék útvonalat; pontosan az ilyen helyzetekre való. Ez jog, nem pedig kegy – fejtette ki. Az orosz olaj tehát jönni fog. A rezsivédelem marad. A motor jár – hangsúlyozta az államtitkár. „Áprilisban biztos kézben marad a kormány. Ukrajna csatlakozása kérdésében pedig egy ország biztosan a józan észt fogja képviselni. Hajrá, patrióták!” – fogalmazott bejegyzésében Czepek Gábor.