Belföld

Péntekig befejeződik az értesítők postázása

 2026. február 19. csütörtök. 8:26
Péntekig befejeződik az április 12-ei országgyűlési választás értesítőinek postázása.

Fotó: MHJ/Hegedüs Róbert

Másfél hete kezdte meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a névre szóló küldemények postázását, ezekben az NVI arról tájékoztatja a választópolgárokat, hogy szerepelnek a névjegyzékben, és melyik szavazókörben élhetnek választójogukkal. Az a választópolgár, aki tárhellyel is rendelkezik, annak az értesítőt elektronikusan is megküldik.

Az értesítőket a február 4-ei névjegyzéki állapotnak megfelelően nyomtatták ki, kiküldésükkel az iroda a Magyar Postát bízta meg.

A mintegy 7,6 millió választópolgárnak legkésőbb pénteken kézbesítik az értesítőt. Ha valaki nem kapja meg, akkor ezt a jegyzőnél (a helyi választási iroda vezetőjénél) jelezheti, aki ekkor új értesítőt állít ki.

Azoknak, akik még nem nagykorúak, de április 12-éig betöltik 18. életévüket, ugyancsak most kell megkapniuk az értesítőt.

Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül a nevét, születési nevét, születési idejét és a lakcímét tartalmazza, a választópolgár melyik választókerületben, településen gyakorolhatja választójogát és megtalálható rajta a szavazás pontos helye és ideje. Jelölik azt is, hogy a szavazókör akadálymentesített-e.

Az értesítő bemutatása nem feltétele a szavazásnak. A szavazáson a választópolgár személyazonosságát érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) igazolja.

