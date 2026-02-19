Belföld
Orbán Viktor: Zelenszkij beavatkozott a magyar választásokba
A kormányfő bejegyzéséhez csatolt videóban idézik Zelenszkij azon kijelentését, miszerint „akkor is megtaláljuk a módját, hogy ne legyen orosz olaj”.
A narrációban elhangzik, hogy Zelenszkij leállította a Magyarországot ellátó Barátság olajvezetéket.
„Ezzel beavatkoztak a választásokba. Ukránpárti kormányt akarnak bármi áron” - teszik hozzá.
Szintén idézik Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, aki úgy fogalmazott, „ideje teljesen megszabadulni a mocskos orosz olajtól és gáztól”.
„Brüsszelben meg is találták azt az embert, aki nem tud nekik nemet mondani”.
„Emlékezzünk: Brüsszel kérésére a Tisza Párt kitiltaná az olcsó orosz energiát, megszüntetné a rezsicsökkentést és a magyarok pénzét Ukrajnába küldené” - hangzik el a videóban.
„Ezzel szemben a Fidesz a biztos választás” - emelik ki.