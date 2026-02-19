2026. február 20., péntek

Előd

EUR 379.18 Ft
USD 321.34 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Megújult az SZTE Petőfi épülete

A beruházásoknak köszönhetően az SZTE oktatási és kutatási terei világszínvonalúak

MH/MTI
 2026. február 19. csütörtök. 23:04
Megosztás

Felújították a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Petőfi épületét, az uniós támogatással és az egyetem saját forrásaiból megvalósult, több mint 1,2 milliárd forintos beruházást csütörtökön adták át.

Megújult az SZTE Petőfi épülete
Rovó László rektor, Gyenge Zoltán, a kar korábbi dékánja, Fendler Judit, az egyetem kancellárja és Racsmány Mihály, a kar jelenlegi dékánja (b-j) a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar megújult Petőfi Sándor sugárúti épületének átadóünnepségén 2026. február 19-én
Fotó: MTI/Oláh Tamás

Rovó László, az SZTE rektora az ünnepségen elmondta, az egyetemen olyan fejlesztések valósulnak meg, melyek meghatározzák az intézmény következő ötven évét.

A beruházásoknak köszönhetően az SZTE oktatási és kutatási terei világszínvonalúak – hangsúlyozta a professzor.

Fendler Judit kancellár közölte, az 1970-es években átadott, korábban oktatásra szinte alkalmatlan állapotban lévő épületet lényegében újjáépítették. A beruházás fedezetét részben olyan pályázati forrás biztosította, amit Magyarország az Európai Unió helyreállítási alapjából lehívhatott.

Az épület utólagos homlokzatszigetelést kapott, a külső ajtókat és ablakokat pedig új, háromrétegű műanyag nyílászárókra cserélték. Új, kondenzációs kazánokat állítottak üzembe, indirekt fűtésű használati meleg víz tárolót telepítettek, valamint hatékony hőszivattyús rendszert építettek ki. Korszerűsítették a világítást, és bővítették a napelemes rendszert.

Szintén az uniós támogatás fedezte az épület informatikai rendszerének megújítását, melyhez jelentős eszközbeszerzés is kapcsolódik – közölte a szakember.

A csaknem 4300 négyzetméteres hasznos alapterületű épület belső rekonstrukcióját az SZTE saját forrásból fedezte – mondta a kancellár.

Gyenge Zoltán, az SZTE BTK korábbi dékánja felidézte, az épületet annak idején nem oktatási célra, hanem a helyi építőipari vállalat, a Délép tervezőirodájaként alakították ki. A 2010-es évek első felében az egyetem már rendelkezett engedélyes tervekkel a rekonstrukcióra, de akkor nem sikerült a megvalósításhoz szükséges forrást előteremteni.

Racsmány Mihály, az SZTE BTK dékánja kifejtette, a Petőfi épület nemcsak egyszerűen szebb és modernebb lett, hanem új funkciókkal is gazdagodott. A legfelső szinten a levelező szakos hallgatók számára baba-mama szobát alakítottak ki, az alagsorban pedig stúdiószínház, a művészetmenedzsment szakos hallgatók képzését segítendő pedig galéria működik majd.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink