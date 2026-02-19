Megújult az SZTE Petőfi épülete

Felújították a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Petőfi épületét, az uniós támogatással és az egyetem saját forrásaiból megvalósult, több mint 1,2 milliárd forintos beruházást csütörtökön adták át.

Rovó László rektor, Gyenge Zoltán, a kar korábbi dékánja, Fendler Judit, az egyetem kancellárja és Racsmány Mihály, a kar jelenlegi dékánja (b-j) a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar megújult Petőfi Sándor sugárúti épületének átadóünnepségén 2026. február 19-én

Rovó László, az SZTE rektora az ünnepségen elmondta, az egyetemen olyan fejlesztések valósulnak meg, melyek meghatározzák az intézmény következő ötven évét.

A beruházásoknak köszönhetően az SZTE oktatási és kutatási terei világszínvonalúak – hangsúlyozta a professzor.

Fendler Judit kancellár közölte, az 1970-es években átadott, korábban oktatásra szinte alkalmatlan állapotban lévő épületet lényegében újjáépítették. A beruházás fedezetét részben olyan pályázati forrás biztosította, amit Magyarország az Európai Unió helyreállítási alapjából lehívhatott.

Az épület utólagos homlokzatszigetelést kapott, a külső ajtókat és ablakokat pedig új, háromrétegű műanyag nyílászárókra cserélték. Új, kondenzációs kazánokat állítottak üzembe, indirekt fűtésű használati meleg víz tárolót telepítettek, valamint hatékony hőszivattyús rendszert építettek ki. Korszerűsítették a világítást, és bővítették a napelemes rendszert.

Szintén az uniós támogatás fedezte az épület informatikai rendszerének megújítását, melyhez jelentős eszközbeszerzés is kapcsolódik – közölte a szakember.

A csaknem 4300 négyzetméteres hasznos alapterületű épület belső rekonstrukcióját az SZTE saját forrásból fedezte – mondta a kancellár.

Gyenge Zoltán, az SZTE BTK korábbi dékánja felidézte, az épületet annak idején nem oktatási célra, hanem a helyi építőipari vállalat, a Délép tervezőirodájaként alakították ki. A 2010-es évek első felében az egyetem már rendelkezett engedélyes tervekkel a rekonstrukcióra, de akkor nem sikerült a megvalósításhoz szükséges forrást előteremteni.

Racsmány Mihály, az SZTE BTK dékánja kifejtette, a Petőfi épület nemcsak egyszerűen szebb és modernebb lett, hanem új funkciókkal is gazdagodott. A legfelső szinten a levelező szakos hallgatók számára baba-mama szobát alakítottak ki, az alagsorban pedig stúdiószínház, a művészetmenedzsment szakos hallgatók képzését segítendő pedig galéria működik majd.