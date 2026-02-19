Ingyenes tüzelőanyagot kap több ezer település

Ingyenes tüzelőanyagot kap 2715 település – írta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) önkormányzati államtitkára csütörtökön a Facebook-oldalán.

Dukai Miklós azt írta, újra itt a havazás és a hideg, és továbbra is zajlik az ingyenes tüzelőanyag eljuttatása a rászorulók részére az önkormányzatokon keresztül.

A kormány felhívására országszerte 2715 település jelezte igényét összesen 180 517 köbméter tüzelőanyagra. Az érintett települések ellátása az állami erdőgazdaságok bevonásával biztosított, a tűzifa kiosztását az önkormányzatok végzik – számolt be róla.

Az államtitkár felhívta az önkormányzatok figyelmét, hogy továbbra is kiemelt figyelemmel és gondossággal járjanak el különösen a rászoruló idősek, egyedül élők ellátása során.

A kormány 2011 óta biztosítja a szociális tüzelőanyag programot, amelyre eddig több mint 56 milliárd forintot fordított, minden télen támogatva a kistelepüléseken élő rászorulókat – tette hozzá Dukai Miklós.