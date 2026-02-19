Gulyás Gergely: Ukrajna minden kötelezettségvállalását megszegte

Február 6-a óta semmi akadálya nem lenne a Barátság-kőolajvezeték újraindításának. Többször megígérték, legutóbb február 12-re, de nem történt semmi. Ez nem csak arról szól, hogy beavatkoznak a választásokba: az ukrán vezetés tudatosan okoz kárt két uniós országnak – közölte Gulyás Gergely a kormányinfón, hozzátéve: Ukrajna ezzel az uniós kötelezettségválasztásait is megszegte. A kormány minden fórumon fel fog lépni ez ellen, és döntés született a gázolajszállítás leállításáról, és további válaszlépések következhetnek.

A Béketanácsról szólva a miniszter emlékeztetett: a magyar kormány minden konfliktusban a mielőbbi lezárást, a békét támogatja, ez közös törekvése a Trump-adminisztrációval, ezért is fogadták el az amerikai elnök felkérését, aminek anyagi vonzatai nincsenek.

Kitért arra is, hogy 1990 óta nem volt olyan népszerű program, mint az Otthon Start. Az igénylők átlagéletkora 34 év, 80 százalékuk 40 év alatti, az átlagosan igényelt összeg pedig 35 millió forint. A kormány úgy látja, a kedvezményes hitelnek önmagán túlmutató hatása is volt: az albérleti díjak stagnálnak, és egyébként az ingatlanára növekedésének mértéke is alacsonyan maradt, vagyis a program nem okozott árrobbanást.

Vitályos Eszter arról tájékoztatott, hogy az elmúlt héten 27 beruházás valósult meg több mint 60 milliárd forint értékben.

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva elmondta, „első körben” több mint 500 ezer tonna orosz olajat rendelt a MOL tengeri szállítással. Amíg a vezetékes szolgáltatás nem áll helyre, így biztosítják az ellátást. A miniszter jelezte, hogy ez nem olyan volumen, amit ne bírna el az Adria-vezeték.

Kitért arra is, hogy a Barátságot nem érte orosz támadás, egy kiszolgáló épület sérült meg korábban, de ezt kijavították, tehát semmilyen akadálya nem lenne a szállításnak; a leállás politikai döntés következménye.

Ugyancsak kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta: nem érkezett olyan kérés amerikai részről, hogy a magyar kormány változtassa meg az álláspontját Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban. Nem is számítanak ilyenre, és a kormány álláspontja világos: csak az érdemalapú bővítést támogatja.

Egy titkosszolgálati jelentés szerint a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon az ukránok tájékoztatták az ellenzék képviselőit arról, hogy a választásokig nem áll szándékukban újraindítani a szállítást a Barátság vezetéken, az ellenzék pedig ígéretet tett az orosz energiahordozókról való leválásra. Ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely emlékeztetett: az ellenzék korábban nyíltan is elismerte, hogy ez a célja, függetlenül attól, hogy a leválás jelentős energiaár-drágulással járna.