Nincs közvetlen veszély a kínai akkumulátorfólia-gyárban

Pontosan még nem lehet tudni, mi történt a debreceni gyárban, de a hatóságok tájékoztatása szerint közvetlen veszély nincs, és keresik annak az okát, miért lépett működésbe az oltórendszer.

Tűzoltók az akkumulátoralkatrészeket gyártó Semcorp debreceni üzeménél 2026. február 18-án, miután beindult a gyár oltórendszere. Az üzemben ötvenhatan dolgoztak, valamennyien elhagyták a munkaterületet. A tűzoltóknak nem kellett beavatkozniuk

Szerda este 18:28-kor riasztották a tűzoltókat, mert a gyár egyik részlegében beindult az oltórendszer, amely vizet és habot fecskendezett a csarnokba. A helyiek szerint mindenfelől füstöl a Semcorp nevű kínai akkumulátorfólia-gyár, amelynek érintett részlegén 56 ember dolgozott, akik elhagyták az épületet, illetve egy személyt mentőautóval szállítottak el.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője azt közölte, hogy egyelőre nincs közvetlen veszély, a hatóságok most azt próbálják megállapítani, miért lépett működésbe az oltórendszer.