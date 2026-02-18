Belföld
Nincs közvetlen veszély a kínai akkumulátorfólia-gyárban
Működésbe lépett az oltórendszer a debreceni üzemben
Szerda este 18:28-kor riasztották a tűzoltókat, mert a gyár egyik részlegében beindult az oltórendszer, amely vizet és habot fecskendezett a csarnokba. A helyiek szerint mindenfelől füstöl a Semcorp nevű kínai akkumulátorfólia-gyár, amelynek érintett részlegén 56 ember dolgozott, akik elhagyták az épületet, illetve egy személyt mentőautóval szállítottak el.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője azt közölte, hogy egyelőre nincs közvetlen veszély, a hatóságok most azt próbálják megállapítani, miért lépett működésbe az oltórendszer.