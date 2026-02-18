2026. február 18., szerda

Belföld

Ingyen jogsi a fiataloknak?

Az állam átvállalná a jogosítványszerzés költségeit a gyermekvédelmi gondoskodásban élő ifjaktól

 2026. február 18. szerda. 13:36
A kormány döntése értelmében tavasztól fontos változás lép életbe a jogosítványoknál: a támogatás január 1-jéig visszamenőleg is igényelhető.

A támogatás a „B” (személygépkocsi) és „C” (tehergépkocsi) kategóriás vezetői engedélyek, valamint a Gépjárművezetői képesítési igazolvány (GKI) megszerzésére vonatkozik, és 2026. január 1-jéig visszamenőleg igényelheti majd minden gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedett gyerek és fiatal felnőtt.

A kormány ezzel a gyermekvédelmi gondozottak mobilitását és foglalkoztatottságát szeretné támogatni.

A támogatás kiterjed a képzések díjára, valamint a vezetői engedély kiállításának költségére is. A jogosultság nem vonatkozik a javítóintézeti nevelésben részesülőkre és az utógondozói ellátásból érintett javítóintézeti fiatalokra. Az elszámolás és támogatás igénylése a fenntartó által előlegezett költségek megtérítésére vonatkozik, függetlenül attól, hogy a fiatal sikeresen teljesíti-e a képzést és vizsgákat - közölte a Mandiner.

