A leghelyesebb a béke útja

Az emberek visszajelzései szerint is a béke az egyetlen járható út - jelentette ki a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője kedden a párt parlamenti képviselőcsoportja országjárásának egri állomásán tartott sajtótájékoztatón.

Simicskó István elmondta: az országjárással az a céljuk, hogy találkozzanak hétköznapi emberekkel, helyi támogatóikkal, polgármesterekkel, országgyűlési képviselőkkel és vármegyei vezetőkkel. Az elhangzó információk parlamenti és kormányzati munkájukat is segíti - tette hozzá. Jelezte: Egerben is szó esett a háború és béke kérdéséről, és a résztvevők kiálltak a kormány békepárti álláspontja mellett, „hiszen a háború mindent elvisz, beleértve a magyar emberek pénzét is, ha azt fegyverekre, illetve Ukrajna uniós tagságára fordítanák”. A brüsszeli vezetők eközben hiteleket vesznek fel, eladósítva az uniós polgárokat és tagországokat - hangsúlyozta.

Kifejtette: ezt a KDNP és a kormány nem szeretné, a hazai és az uniós forrásokat is a magyar emberek és családok javára kívánják fordítani a jövőben is. Az április 12-i választásnak ez is tétje, ahogyan az egyházak támogatásának kérdése is, amelynek kapcsán a keddi találkozón több településvezető köszönetét fejezte ki azért, hogy a kormány „a keresztény civilizáció védelmére is áldoz” - ismertette. Utóbbira vonatkozóan a frakcióvezető kiemelte: az elmúlt 16 évben 3800 templom újult meg és 200 új templom épült kormányzati támogatással.

Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke arról beszélt: fontosnak tartják, hogy országjárásuk során találkozzanak „a mindennapok bérből és fizetésből élő embereivel, akik becsülettel küzdenek a hétköznapokban, és akik munkájának köszönhető, hogy az ország gyarapodik”. A párt ezeknek az embereknek a problémáit kívánja felvetni - húzta alá, megjegyezve, hogy ennek részeként indították el a „Védjük meg mindennapjainkat!” petíciót is, amelynek célja megvédeni a közszolgáltatásokat.

„Fontos, hogy a mindennapok embereinek befizetéseiből gyarapodó közszolgáltatók takarítsanak maguk után”. A közelgő választásra utalva kijelentette, hogy céljuk közös erővel győzelemre segíteni a Heves vármegyében induló békepárti Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselőjelölteket: Horváth Lászlót, Szabó Zsoltot és Pajtók Gábort.