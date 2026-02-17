Újabb nagy laktanya épül Magyarországon

Egy évvel az alapkő letétele után újra egy nagy laktanya épül Magyarországon. Ez egy komoly mérföldkő, „erőt ígértünk, erőt építettünk!” – mondta a honvédelmi miniszter kedden Szolnokon, a Thököly úti különleges műveleti laktanya bokrétaünnepségén.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: a szolnoki különleges műveleti laktanya 59 milliárd forint hazai forrásból épül, az építés első fázisának szemtanúi a jelenlevők. Hozzátette: ez olyan 59 milliárd forint, amit nem küldtek el máshova, „ne adj Isten, mások háborújába”, hanem itt maradt Magyarországon, és a Magyar Honvédség, ezen keresztül Magyarország erejét építi.

Szolnok egyrészt katonaváros, másrészt Magyarország egyik nagyon fontos városa, és egy fontos támaszpont is a magyar emberek biztonságának garantálása szempontjából – közölte.

Hangsúlyozta, hogy az elmúlt négy év volt a magyar haderőfejlesztés talán leglátványosabb időszaka.

„Számunkra a magyar emberek biztonsága a legfontosabb” – jelentette ki a miniszter, megjegyezve: ennek érdekében a haderő oldalán mindent megtesznek.