Újabb nagy laktanya épül Magyarországon
„Erőt ígértünk, erőt építettünk!”
Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: a szolnoki különleges műveleti laktanya 59 milliárd forint hazai forrásból épül, az építés első fázisának szemtanúi a jelenlevők. Hozzátette: ez olyan 59 milliárd forint, amit nem küldtek el máshova, „ne adj Isten, mások háborújába”, hanem itt maradt Magyarországon, és a Magyar Honvédség, ezen keresztül Magyarország erejét építi.
Szolnok egyrészt katonaváros, másrészt Magyarország egyik nagyon fontos városa, és egy fontos támaszpont is a magyar emberek biztonságának garantálása szempontjából – közölte.
Hangsúlyozta, hogy az elmúlt négy év volt a magyar haderőfejlesztés talán leglátványosabb időszaka.
„Számunkra a magyar emberek biztonsága a legfontosabb” – jelentette ki a miniszter, megjegyezve: ennek érdekében a haderő oldalán mindent megtesznek.