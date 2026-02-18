Soha nem látott beavatkozás várható a választáson

Eddig nem látott mértékű beavatkozás várható az április 12-i választáson a Kijev-Brüsszel-Berlin tengely részéről, láthatólag mindent készek megtenni a magyarországi kormányváltás érdekében – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Püspökladányban.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a helyi aktivistáknak tartott lelkesítő beszédében kiemelte, hogy soha nem látott mértékű beavatkozás várható az áprilisi választáson.

„Kijev, Brüsszel, Berlin. Ez az a tengely, amely mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarországon kormányváltást idézzenek elő” – vélekedett.

„Miért? Azért, mert Magyarország, a jelenlegi magyar kormány az akadálya annak, hogy Brüsszel, Berlin és Kijev végrehajtsa azokat a döntéseket, amelyeket saját maguk a legfontosabbnak gondolnak: egész Európa háborúba menjen, az európaiak pénzét adják oda Ukrajnának, illetve hozzák be az ukránokat az Európai Unióba” – figyelmeztetett.

„Ezt akarja Brüsszel, ezt akarja Berlin, ezt akarja Kijev. És pontosan tudják, hogy egy akadálya van ennek: a szuverén nemzeti kormány Magyarországon” – fűzte hozzá.

A miniszter végül arra is kitért, hogy a választási beavatkozásoknak az is az egyik formája, hogy Ukrajna leállította a kőolajszállítást Magyarország felé.

„De azért mi sem ma jöttünk a 6:20-assal, tehát nyilvánvalóan megtettük a szükséges intézkedéseket” – fejtette ki, arra utalva, hogy Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítás lehetővé tétele érdekében.

„Persze a horvátok próbálják szentté avatni magukat, hogy hát micsoda fantasztikus segítséget tudnak nekünk nyújtani. A helyzet az, hogy nem segítséget, jófejséget meg szívességet kérünk, hanem be kell tartaniuk az Európai Unió rájuk vonatkozó kötelező szabályát, ami azt írja elő, hogy ha Magyarország és Szlovákia esetében ellehetetlenül a vezetékes olajszállítás, akkor ez a két ország jogosult arra, hogy a tengeren vegyen orosz kőolajat” – emlékeztetett.

„És mivel a tengerről az ő területükön keresztül vezet ide a vezeték, nekik ebben az ügyben az európai szabályoknak megfelelően kell eljárniuk” – folytatta.

„Azaz Magyarország energiaellátásának biztonságát garantáljuk természetesen, de azért érdemes látni, hogy a magyarellenes politika keretében Zelenszkij elnök úgy döntött, hogy a magyarországi választásba úgy is beleavatkozik, hogy megpróbál egy ilyen energiaellátási krízist, válságot előállítani, amit nem tud, de jól láthatóan van törekvés ebbe az irányba” – összegzett.