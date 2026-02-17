Március 15-én újra lesz Békemenet

Csizmadia László közölte: a rendőrségen bejelentették a Budapesten tartandó rendezvényt. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján, a nemzeti ünnepen emlékeznünk kell arra, hogy a magyar nemzet mindenkor kiállt a szuverenitása és a függetlensége mellett – mondta.

A Békemenetre – az áprilisi országgyűlési választásra tekintettel is – minden olyan magyar embernek el kell jönnie, aki ki akar állni a háború ellen, békeszerető és félti a családját – fogalmazott. „Olyan nagyszabású Békemenetet óhajtunk szervezni, amely eddig még nem volt látható” – mondta.