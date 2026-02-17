2026. február 17., kedd

Előd

Március 15-én újra lesz Békemenet

„Olyan nagyszabású Békemenetet óhajtunk szervezni, amely eddig még nem volt látható”

MH/MTI
 2026. február 17. kedd. 20:31
Békemenetet szervez március 15-re a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) – jelentette be a CÖF-CÖKA elnöke kedden, más témákban tartott budapesti sajtótájékoztatón.

Újra lesz Békemenet
Fotó: MH/Török Péter

Csizmadia László közölte: a rendőrségen bejelentették a Budapesten tartandó rendezvényt. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján, a nemzeti ünnepen emlékeznünk kell arra, hogy a magyar nemzet mindenkor kiállt a szuverenitása és a függetlensége mellett – mondta.

A Békemenetre – az áprilisi országgyűlési választásra tekintettel is – minden olyan magyar embernek el kell jönnie, aki ki akar állni a háború ellen, békeszerető és félti a családját – fogalmazott. „Olyan nagyszabású Békemenetet óhajtunk szervezni, amely eddig még nem volt látható” – mondta.

