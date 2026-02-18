Koncz Zsófia: A család mint érték jelenik meg a hétköznapokban

Napjainkban a család mint érték jelenik meg a hétköznapokban, ezért nagyon fontos minden olyan kezdeményezés, amely a családoknak tud segíteni, hogy a kisgyermeket nevelő szülők, illetve a kicsik egészséges, boldog gyermekkort tudjanak együtt megélni - mondta Koncz Zsófia kedden Budapesten.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára beszédet mond a Ringató gálaesten a MOM Kulturális Központban 2026. február 17-én

Az államtitkár úgy fogalmazott, 2010 óta igazi családbarát fordulat valósult meg Magyarországon az élet három területén.

"A kormány elindította a nagy családi adócsökkentési programot, amelynek részeként idén januártól félmillió édesanya vált személyi jövedelemadó-mentessé, 2029-től ez a szám egymillióra nő, a családi adókedvezményt pedig dupláztuk" - hangsúlyozta az államtitkár.

Koncz Zsófia kitért arra, hogy az otthonteremtés, valamint a munka és a család közötti egyensúly megteremtése tekintetében is számos segítséget nyújtottak, például fejlesztették a bölcsődei hálózatot.

"A Ringató foglalkozások, a zenei nevelés, a hangszerek, az éneklés előtérbe helyezése óriási segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a család mint érték valóban meg tudjon jelenni a hétköznapokban. A Ringató foglalkozásoknak hála a gyerekeknek megnyílik a szívük" - fogalmazott Koncz Zsófia.

A családokért felelős államtitkár az MTI-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy 2026-ban a magyar családok soha nem látott méretű támogatást kapnak: a GDP 5 százalékát, ami 4802 milliárd forint, csaknem ezermilliárd forinttal több, mint tavaly volt.

"A magyar gazdaság családközpontú, ezért a magyar családok szempontjából óriási a tét az áprilisi választáson. Van egy irány, amely abszolút másra helyezné a fókuszt, veszélybe kerülne a családi adókedvezmény, amit egyszer már megéltünk, hiszen 2002 után a balliberális kormány egy-két gyermek után teljesen elvette ezt a családoktól" - fejtette ki az államtitkár.

Koncz Zsófia szerint ha nem a mostani kormány marad, akkor veszélybe kerülne a gyed és az édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége, továbbá a rezsicsökkentés és a tizenharmadik-tizennegyedik havi nyugdíj is. Hozzátette: Brüsszel háborús készülődése ezt célozza, a Fidesz-kormány azonban szeretné a magyar emberek pénzét a jövőben is a magyar családokra költeni.