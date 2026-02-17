Gyermek és Ifjúsági Alapprogram indul Magyarországon

Ötszázmillió forintos keretösszeggel indulnak a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram 2026-os pályázatai - mondta a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram új pályázatait bemutató sajtótájékoztatón kedden Budapesten.

Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára

Varga-Bajusz Veronika úgy fogalmazott: az idei felhívásokat a „vagány fiataloknak” írták ki.

Azt mondta, a fiataloknak közösség, tér, valamint aktivitás, és sporttevékenység kell, ezért biztosítanak a keretösszegből 125 millió forintot közösségépítő programok, további 125 millió forintot pedig közösségi terek létrehozására.

Az államtitkár hangsúlyozta: fontosnak tartják, hogy a fiatalok el tudjanak szakadni a képernyőtől és egyéb függőségektől. Ezért támogatjuk az Aktív Iskola programot is - mondta, jelezve: az idén 70 millió forint értékben bevonják a pályázók körébe a szakképző intézményeket is.

Varga-Bajusz Veronika közölte, 2025 legvagányabb fiataljai azok voltak, akik a Magyarország Ifjúsági Fővárosa pályázaton indultak, ezért az ott induló döntős fiatal közösségeknek az alapprogram keretében meghívásos pályázaton városonként 20-20 millió forinttal köszönik meg a részvételt.

Az államtitkár ismertetése szerint a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázatainak benyújtási határideje március 9.

Fehérvári Dávid, a Nemzeti Ifjúsági Tanács alelnöke üdvözölte a felhívást, amelyet kiemelt fontosságúnak nevezett. Elmondta, hogy a mentális és fizikai egészséggel kapcsolatos kihívások, az elmagányosodás, valamint a folyamatos teljesítménykényszer feloldására a közösség és a valahova tartozás érzése nyújthat megoldást.

Fehérvári Dávid hozzátette: arra biztat minden ifjúsági szervezetet és szakembert, hogy jelentkezzen a pályázatra, amely kiszámítható, elérhető forrásokat biztosít.