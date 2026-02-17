2026. február 17., kedd

Belföld

Csaknem hatszorosára nőtt a szociális kiadások összege

Az államtitkár szerint a legfontosabb a magyar családok, az idősek megsegítése

MH/MTI
 2026. február 17. kedd. 23:11
Az elmúlt években jelentősen, csaknem hatszorosára nőtt a szociális célú kiadások összege – jelezte a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a hajdúszoboszlói Szent II. János Pál Pápa Szociális Otthon átadásán kedden.

Fülöp Attila beszéde
Fotó: Facebook/Fülöp Attila

Fülöp Attila azt mondta, 2010-ben 325 milliárd forintot fordítottak erre a célra, az elfogadott 2026-os költségvetésben pedig már 1860 milliárd forint áll rendelkezésre, ami tartalmazza a szociális ellátásban és a gyermekvédelemben dolgozók idei 15 százalékos béremelését.

A 99 ellátott befogadására alkalmas hajdúszoboszlói szociális otthon a Debrecen-Nyíregyházi római katolikus egyházmegye beruházásában készült el, a kormány az intézmény működtetését támogatja – tette hozzá az államtitkár.

