Csaknem hatszorosára nőtt a szociális kiadások összege
Az államtitkár szerint a legfontosabb a magyar családok, az idősek megsegítése
Fülöp Attila beszéde
Fotó: Facebook/Fülöp Attila
Fülöp Attila azt mondta, 2010-ben 325 milliárd forintot fordítottak erre a célra, az elfogadott 2026-os költségvetésben pedig már 1860 milliárd forint áll rendelkezésre, ami tartalmazza a szociális ellátásban és a gyermekvédelemben dolgozók idei 15 százalékos béremelését.
A 99 ellátott befogadására alkalmas hajdúszoboszlói szociális otthon a Debrecen-Nyíregyházi római katolikus egyházmegye beruházásában készült el, a kormány az intézmény működtetését támogatja – tette hozzá az államtitkár.