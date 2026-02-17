A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésében sikerült utolérni Ausztriát

Magyarország kétségtelenül a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésében érte el a legnagyobb eredményt az elmúlt években, ezen a területen utolértük Ausztriát – mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium parlamenti államtitkára kedden Jászberényben.

Csepreghy Nándor a Jászberény keleti bekötő út Necső úti csomópontjának átadó ünnepségén kifejtette: ahhoz, hogy Magyarország kiaknázza az egyik fő adottságát, a gazdaság-földrajzi helyzetét, vagyis azt, hogy a Kelet és Nyugat határán, valamint a Budapest-Belgrád vasútfejlesztéssel az északi és déli kereskedelmi útvonalak metszéspontjában fekszik, az infrastruktúrának fel kell zárkóznia a legfejlettebb európai országok szintjéhez.

A felzárkóztatás három eleme a gyorsforgalmi úthálózat, az úgynevezett ráhordó úthálózat, illetve a kötöttpályás hálózat fejlesztése – mutatott rá.

Ami az utóbbit illeti – fűzte hozzá az államtitkár –, a vasúti infrastruktúra fejlesztését az uniós pénzek mesterséges hiánya, politikai alapú és jogtalan visszatartása ebben a ciklusban súlyosan akadályozta, de nem teljesen lehetetlenítette el.