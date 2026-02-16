Zelenszkij közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba

Zelenszkij elnök közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba, a magyar kormánnyal szemben – írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Facebookon.

Az elmúlt egy hétben az Ukrajnából érkező politikai támadások szintet léptek. Zelenszkij elnök közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba, a magyar kormánnyal szemben. Látszólag – olvasható a bejegyzésben.

„Mert amikor Zelenszkij elnök engem támad és velem személyeskedik, amiért nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, valóban a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe” – fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy a magyarok ugyanis a Voks2025 szavazáson világossá tették: nem kérnek Ukrajna uniós tagságából.

„Nekem Magyarország miniszterelnökeként kötelességem érvényt szerezni a magyar emberek döntésének. És ezt meg is fogom tenni, újra meg újra. Ha tetszik Zelenszkij elnöknek, ha nem” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.