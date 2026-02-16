2026. február 16., hétfő

Előd

Belföld

„Történelmi sikereket tudhatunk magunkénak”

Kövér László hangsúlyozta: soha ennyien nem dolgoztak Magyarországon

MH/MTI
 2026. február 16. hétfő. 17:54
Történelmi sikereket tudhatunk magunkénak – jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Fidesz Országos Választmányának elnöke a Fidesz és a KDNP 2026-os országgyűlési választásokra állított kormánypárti listájának bemutatóján hétfőn, Budapesten.

Kövér László: Olyan nemzetpolitikát csináltunk, amivel mindenki elégedett lehet határon innen és túl
Fotó: MH/Török Péter

Kövér László hangsúlyozta: soha ennyien nem dolgoztak Magyarországon. Büszkék lehetünk arra a családtámogatásra, „amelyet Dél-Koreától Peruig mindenki csodál” – tette hozzá.

Azt mondta: 2010-ben az európai uniós lista végén szerepeltünk a népesedési mutatóinkkal, most pedig annak elején szerepelünk. A szegénységben élők arányát megfeleztük, ellenben a nemzeti vagyont megdupláztuk – tette hozzá.

Olyan nemzetpolitikát csináltunk, amivel mindenki elégedett lehet határon innen és túl, továbbá pénzügyi, gazdasági értelemben is visszaszereztük az önállóságunkat – sorolta.

Kövér László jelezte: ezzel meg is fogalmazta a választás tétjét.

