Belföld
„Történelmi sikereket tudhatunk magunkénak”
Kövér László hangsúlyozta: soha ennyien nem dolgoztak Magyarországon
Büszkék lehetünk arra a családtámogatásra, „amelyet Dél-Koreától Peruig mindenki csodál" – tette hozzá.
Azt mondta: 2010-ben az európai uniós lista végén szerepeltünk a népesedési mutatóinkkal, most pedig annak elején szerepelünk. A szegénységben élők arányát megfeleztük, ellenben a nemzeti vagyont megdupláztuk – tette hozzá.
Olyan nemzetpolitikát csináltunk, amivel mindenki elégedett lehet határon innen és túl, továbbá pénzügyi, gazdasági értelemben is visszaszereztük az önállóságunkat – sorolta.
Kövér László jelezte: ezzel meg is fogalmazta a választás tétjét.