Oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése valósult meg itthon

Heves, Somogy és Győr-Moson-Sopron vármegyében oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése valósult meg az Európai Unió és a magyar állam támogatásával, ugyanis a Klebelsberg Központ épületenergetikai támogatást nyert a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) hétfőn

A közlemény szerint a projektekben a Klebelsberg Központ által üzemeltetett épületek energiahatékony felhasználását, megtakarítását célzó fejlesztések történtek, így például homlokzati-, lábazati-, lapostető-, padlás hőszigetelés, továbbá fűtési rendszert korszerűsítettek, homlokzati nyílászárókat cseréltek és napelemes rendszert alakítottak ki, mindezek elősegítik a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését. A projektek célja az épületek energiahatékonyságának javítása, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

A Klebelsberg Központ épületeinek energetikai fejlesztése az Európai Unió és a magyar állam támogatásával valósult meg, a Széchenyi 2020 program és a Széchenyi Terv Plusz keretén belül vissza nem térítendő támogatás felhasználásával, a támogatás aránya 100 százalék.

Kiemelték, hogy a projektek az Építési és Közlekedési Minisztérium által vezetett konzorciumi formában valósultak meg a Klebelsberg Központtal szoros együttműködésben.

A közlemény szerint Heves vármegyében a projekt első szakaszában a támogatás értéke több mint 1,388 milliárd forint volt, a második szakaszában meghaladta a 159,895 millió forintot.

Heves vármegyében a fejlesztéssel érintett épületek között található például az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola és Kollégium, az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskolája, a boldogi Berecz Antal Általános iskola, a Viszneki Általános Iskola, valamint a Rózsaszentmártoni Móra Ferenc és a Tarnamérai Általános Iskola.

A közlemény szerint Somogy vármegyében a projekt első szakaszában több mint 483 millió, a második szakaszában pedig 460 millió forintot tett ki a támogatás értéke. Somogyban a Fonyódon található Mátyás Király Gimnáziumot fejlesztették. Győr-Moson-Sopron vármegyében a projekt első szakaszában a támogatás meghaladta a 2,664 milliárdot, a második szakaszában pedig a 109,984 millió forintot.

Győr-Moson-Sopron vármegyében a fejlesztéssel érintett épületek közé sorolták egyebek mellett a Győrben található Révai Miklós Gimnázium és Kollégiumot, a Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt, a Győri Fekete István Általános Iskolát, a Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskolát, valamint a Bősárkányi és a Zsirai Általános Iskolát.