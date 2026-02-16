Mind a két fél profitálhat az amerikai-magyar jó kapcsolatból

„Alapvetően, ha lesz amerikai elnöki látogatás Magyarországon, az mindenféleképpen az április 12-ei választásokat megelőzően lesz, mert érthető módon a kampányban ez egy, nem azt mondom, hogy atombomba, de mindenféleképpen egy hatalmas eredmény lenne” - fogalmazott a Magyar Hírlapnak Hidegkuti Konstantin.

A Biden kormányzathoz képest mindenféleképen minőségi javulás lett az amerikai-magyar kapcsolatok esetében - mondta a Magyar Hírlapnak Hidegkuti Konstantin. A biztonságpolitikai szakértő emlékeztetett, Biden alatt ideológia és egyéb ellentétek következtében a két kormányzat közti kapcsolat erőteljesen mélypontra süllyedt. Kiemelte, 2017 és 21 között, az első Trump kormányzat idején is barátibbak voltak az amerikai-magyar kapcsolatok. Ennek most az újraélesztését láthatjuk a jelenlegi amerikai kormányzat oldaláról, ahol mellesleg még a geopolitikai változások is részben a kapcsolatok javulása irányába hatottak, ha mondjuk itt az összeurópai képet nézzük, hogy Európa nyugati fele hogyan áll az Egyesült Államokhoz, és mondjuk Közép-Kelet-Európa milyen módon viszonyul az amerikai kormányzathoz, illetve magához Trump politikájához.

A szakértő megjegyezte, az atomenergetikai beruházások a hosszú távú ciklust tekintve kiemelt szerephez juthatnak majd a magyar-amerikai kapcsolatokban, azon belül is az úgynevezett kis moduláris reaktorok esetében, amik például ott a hálózat esetében kifejezetten alkalmasak a megújuló energiák hektikus termelésének a kiegyensúlyozására, illetve azért azt se szabad elfelejtsük, hogy a magyar áram felhasználásnak a harmada, negyede az hagyományosan importból érkezik, és ezért az import kitettséget is okoz egyik oldalról, másik oldalról pedig ott van az, hogy nem mindegy, hogy milyen áron lehet ezt beszerezni.

Az energia szuverenitás esetében hogyha tényleges megvalósíthatóságot nézzük, akkor ott is például a vezetékes kapcsolatoknak a kiépítése, újítása, vagy éppen az, hogy akkor a Barátság kőolajvezetéket is meghosszabbítjuk Szerbia irányába, vagy az, hogy most megvette a MOL a szerb állami olajvállalatnak az orosz részét ebben is egyfajta partnerségi viszony van az amerikai és magyar felek között - jegyezte meg, hozzátéve, az amerikai félnek jó az, hogy akkor a MOL veszi meg és nem valamelyik konkurens országnak, vagy hatalomnak a vállalata és ez az oroszoknak is jó, mert őnekik se egy erőteljes konkurencia, vagy egy nem baráti állam vásárolja meg az ő részesedésüket.

Hidegkuti Konstantin kifejtette: „Alapvetően, ha lesz amerikai elnöki látogatás Magyarországon, az mindenféleképpen az április 12-ei választásokat megelőzően lesz, mert érthető módon a kampányban ez egy, nem azt mondom, hogy atombomba, de mindenféleképpen egy hatalmas eredmény lenne”.

Hozzátette, azért ez mindenféleképpen egy aduász lenne a politikai kampányban, mert hogyha megnézzük azt, hogy milyen érdekek fűződnek a magyar belpolitikai viszonylathoz azért azt látjuk, hogy az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Izrael és Törökország mind a jelenlegi kormányzatnak a támogatója. Van ennek a választásnak egy nemzetközi vonatkozása is, és ennek a része lehet az, hogyha Trump Magyarországra érkezik - fogalmazott a szakértő.

