A NKE felelőssége, hogy hozzáértő szakembereket képezzen az állam számára

Az intézmény létrehozásának az volt az üzenete, hogy akik állami szolgálatra vállalkoznak, azoknak egységes képe legyen egy olyan jó, szolgáltató államról, amelyet az alaptörvény is leír. Ugyanis az államtól elvárható, hogy polgárainak ügyét szakszerűen, naprakészen, gyorsan és pártatlanul intézze - közölte Gulyás Gergely. Ehhez immár rendelkezésre áll az az infrastukturális háttér, amely az elmúlt 15 évben a Ludovika történelmi épületének és az Orczy-kertnek a felújításával, az új kampusz felépítésével, a kollégiumok építésével létrejött és megfelelő bázisául szolgál az oktatásnak - tette hozzá. A politikus felidézte, hogy az NKE alapintézményét jelentő Ludovika létrehozásáról 1808-ban született törvény, ám az osztrák birodalmi érdekek hátráltatása miatt az oktatás csak 1872-ben kezdődhetett meg a Magyar Honvédségben később legendássá vált katonai intézményben. Az akadémia étosza - folytatta -, amit a kommunizmus sem tudott feledtetni, tovább élt a rendszerváltás után, majd 2010-ben arra a kérdésre kellett válaszolni, hogy miként lehet hatékony államigazgatást, egységes államról vallott felfogást tükröző állami szolgálati viszonyban állókat képezni. Ebben a helyzetben, 2011-ben született a döntés az egyetem létrehozásáról, majd 2012-ben kezdhette meg a működését az intézmény, amely egységes állami képzést nyújt. Ez jeleni a közigazgatási, a rendvédelmi, honvédelmi, nemzetbiztonsági, vízügyi képzést és 2024-től tanárképzés is zajlik az intézményben - sorolta. A miniszter hangsúlyozta, hogy az egyetem eredményei imponálóak, hiszen 2025-ben csaknem 6400-an jelentkeztek az intézménybe, akik közül, mintegy 2400-an nyertek felvételt. A legtöbben, 870-en az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon kezdték meg a tanulmányaikat. Mindez azt mutatja, hogy komoly érdeklődés mutatkozik a NKE oktatása iránt. Ugyanakkor kiemelkedően gyors a munkába állása a végzősöknek is; a hivatásos rendvédelmi karok hallgatói rögtön, míg a civil tudományokat hallgatók egy hónapon belül munkát találnak. Vagyis ismeretlen a körükben a munkanélküliség fogalma - mondta Gulyás Gergely, aki megköszönte a munkáját az egyetem vezetőinek és oktatóinak. Továbbá azoknak a hallgatóknak is, akik az állami szolgálat minden szépségét és nehézségét vállalják azzal, hogy az NKE-n szereznek diplomát.