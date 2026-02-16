Történelmiek a mostani idők, ha nem kapunk észbe, ha elkésünk, rosszul döntünk, többé már nem lehet visszacsinálni, és akkor újra hosszú évtizedekre oda lesz a magyarok jövője. Egy feladatunk van, egységbe hívni a magyarokat azért, hogy a szabadságot megőrizzük - mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a 2026. évi országgyűlési választásra állított országos Fidesz-KDNP-lista bemutatásán Budapesten hétfőn.

Orbán Balázs: egységbe kell hívni a magyarokat azért, hogy a szabadságot megőrizzük

Orbán Balázs úgy fogalmazott: „a mi politikai közösségünk” az egyetlen, amely meg tudja akadályozni, hogy a Brüsszel-Kijev tengely kifossza Magyarországot, amelyik ellene tud tartani a háborúnak, amelyik nem engedi Ukrajna uniós tagságát, nem engedi, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába.

„Mi vagyunk az egyetlenek, akik megvédik a rezsicsökkentést, családtámogatást, nyugdíjakat, és nem hagyjuk, hogy ukrán jólétet építsenek a magyarok pénzén. Ezért Brüsszel és Kijev számára létkérdés, hogy kormányváltást érjenek el Magyarországon. Olyan emberekre van szükség, akik minden kérést teljesítenek - tette hozzá.



Semjén Zsolt: a KDNP az egyetlen történelmi párt

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) maradt az egyetlen történelmi párt a politikai palettán, és 82 éves történetének valamennyi programpontja vállalható 1944-től 1990-en át a mai napig - mondta Semjén Zsolt, a kisebbik kormánypárt elnöke a Fidesz-KDNP képviselői kerethirdetésén hétfőn Budapesten.

Semjén Zsolt úgy fogalmazott, hogy a KDNP egyfelől a nagy öregek pártja, gondoljunk Barankovics Istvánra és Varga Lászlóra, de ami nemcsak azért igaz, mert számos államférfit adott, hanem azért is, mert az egyetlen olyan párt, amelynek szentjei is voltak, hiszen Bálint Sándor néprajztudós és Károlyi Bernát ferences vértanú boldoggá avatása folyamatban van, akik a párt parlamenti képviselői voltak.

Kitért arra is, hogy másfelől az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ), a Morus Akadémia - akik jellemzően az egyházi egyetemek világából jönnek - azt jelzi, a KDNP a fiatal kereszténydemokraták pártja is.

Mind a kettő igaz, de valójában a KDNP mint keresztény párt az örökkévalóság pártja. Az örökkévaló értékeket képviselik az itt és most világában, és ha fiatalok, akkor azért azok, mert az örökkévaló értékek mindig aktuálisak.



Kocsis Máté: csicskasors és nemzeti szuverenitás között kell választani

Csicskasors vagy nemzeti szuverenitás: „ez rajtatok áll" - határozta meg a párt listás jelöltjeihez fordulva az áprilisi választás tétjét Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelölt-listájának bemutatásakor hétfőn Budapesten.

Nem pozícióra keresünk embert, hanem feladatra - jelentette ki, a pártszövetséget Európa legerősebb politikai közösségeként említve, majd azt emelte ki, minden jelöltnek folyamatosan magas munkaminőséget kell mutatnia, megtalálva, miben a legjobb, és