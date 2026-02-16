Az extrém téli időjárás során is fenn tudták tartani a közlekedést a teljes magyar vasúti hálózaton

A januári extrém téli időjárás Európa-szerte komoly próbatételt jelentett a közlekedési rendszerek számára, több országban ideiglenesen le is állt a vasúti forgalom, Magyarországon a legnehezebb napokon is fenn tudták tartani a közlekedést a teljes hálózaton, a személyszállító vonatok késésekkel ugyan, de érdemi korlátozás nélkül jártak az ország minden térségében – írta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója hétfőn a Facebook oldalán.

Kiemelte, a magyar vasút mérhetően ellenállóbbá vált a haváriahelyzetekkel szemben, 2026 januárjában a zord időjárás mellett is kevesebb volt a lemondott vonat, mint 2025 januárjában.

A 10 vállalás keretében bevezetett késési biztosítás objektív felelősségen alapul, a 20 percnél nagyobb késést elszenvedő utasok minden esetben visszakapták jegyáruk felét, akkor is, ha a késés oka az időjárás volt, mint januárban is – hangsúlyozta a vezérigazgatója. Az elmúlt másfél év intézkedései érezhetően hatnak a mindennapi működésben, van még teendő, de az irány helyes, a rendszer ellenállóbb, a működés stabilabb, mint korábban – írta Hegyi Zsolt a bejegyzésében.

A MÁV közleménye szerint január legkeményebb hetében, január 5-11. között napi 150 darab körül ingadozott a részlegesen, vagy teljesen lemondott vonatok száma, ami a vonatok alig több mint 4 százaléka. Tavaly januárban, ami enyhébb és szárazabb volt az ideinél, több vonatot kellett lemondani, mint az idén – jegyezték meg.

A megerősített haváriakezelésnek köszönhetően a 2024. november végi téli haváriahelyzettel összevetve a 30 percet meghaladó késések száma mintegy felére – napi 840-ről 400-ra – csökkent, a vonatok nagyobb része 10-20 perces átlagos késést szenvedett el – mutatott rá a MÁV közleményében.

Megjegyezték, a januári hóhelyzet legnehezebb napjaiban a teljes vasút- és autóbusz-hálózaton is folyamatosan zajlott a forgalom. A lemondott vonatok száma nem haladta meg szignifikánsan a sokéves átlagot, és a lemondott autóbuszoké is csak január második hetében érte el az 1 százalékot.

A közleményben kitértek arra is, hogy az autóbuszos üzemág dolgozói kiemelten kezelték a járművek műszaki felkészítését, tartalék autóbuszvezetők készenlétben tartásával, illetve a téligumik és akkumulátorok raktári mennyiségének megemelésével készültek a kihívásokra. A fűtött várótermek országszerte éjjel-nappal nyitva tartottak, a buszok pedig hamarabb beálltak az induló állomáson a kocsiállásukra, hogy az utasok ne fagyoskodjanak a peronon. Szükség esetén kerülő útirányon közlekedtek, ha egy útszakasz ideiglenesen járhatatlanná vált.

Ismertették, hogy az idén januárban a vasúti menetrendszerűség 75 százalék körül alakult, ami ugyan 8 százalékkal rosszabb, mint az előző év januárja, de az adat így is kitűnik az európai mezőnyből a szolgáltatás folyamatosságának biztosításával. A leghavasabb napokon 50 százalék köré csökkent a vasúti és az autóbuszos menetrendszerűség. Az autóbuszok és a HÉV-ek viszont még ilyen körülmények közt is 97-98 százalékos pontossággal jártak, a HÉV-vonalakon alig maradt ki menet.

Az idén januárban az eladott ország- és vármegyebérletek száma mintegy 15 százalékkal, az elszállított csoportoké 85 százalékkal növekedett 2025 januárjához képest. Az eladott helyjegyek száma a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt csökkent 6 százalékkal, viszont a prémium helyjegyek eladása 24 százalékos növekedést mutat – tájékoztatott a MÁV közleményében.