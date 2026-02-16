Az amerikai befektetések azt jelzik, hogy nem izolált Magyarország

A sajtótájékoztató előtt atomenergetikai megállapodást írt alá Szijjártó Péter és Marco Rubio.

Marco Rubio és Szijjártó Péter a sajtótájékoztató elején aláírták az atomenergia megállapodást Fotó: Alex Brandon / POOL / AFP

„Túl vagyunk egy amerikai külügyminiszterrel folytatott szívélyes baráti és komoly megbeszélésen. Áttekintettük a kétoldali kapcsolatokat, új amerikai elnök van, egy új aranykor köszöntött be a kapcsolatokban. Nem emlékszem, hogy mikor voltak ilyen magas szintűek és kiegyensúlyozottak a kapcsolatok, amiért köszönettel tartozunk Trump elnök úrnak és Rubio külügyminiszter úrnak” – fogalmazott Orbán Vitor.

Tavaly január óta 17 amerikai beruházásról született döntés, Magyarországot meghívták a Béketanácsba. Kulcsfontosságú megállapodásokat kötöttünk az energia területén, ez kiterjed a kőolajra, a gázra és a nukleáris energiára is, és ezek a megállapodások az Egyesült Államok elnökének Magyarország számára megadott kivételével együtt, amelyek lehetővé teszik az orosz gáz és olaj használatát Magyarországon, ezek így együtt hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország továbbra is biztonságban legyen az energiaellátás terén, és képesek legyünk a háztartásoknak és az iparnak is nemzetközi összevetésben rendkívül olcsó energiát biztosítani – mondta a miniszterelnök. Aláhúzta: Tárgyaltunk természetesen arról is, hogy a szerbiai finomítót, a NIS nevű vállalatot a Mol milyen feltételek mellett tudja megvásárolni.

Magyarország továbbra is támogatja Amerika béketörekvéseit. Ha Donald Trump lett volna Amerika elnöke, akkor ez a háború ki se tört volna és ha most nem ő lenne az elnök, akkor esélye se lenne a tárgyalásoknak.

„Megerősítettem, hogy Trump elnök úrnak élő meghívása van Magyarországra” – fogalmazott Orbán Viktor.

Marco Rubio elmondta, az aranykor egyáltalán nem túlzás. A lehető legszorosabb a kapcsolat Amerika és Magyarország között. A novemberi találkozóra alapul az a megegyezés, amit ma aláírtak. Magyarország nincs elszigetelve, egyre több az amerikai befektetés. Megjegyezte: „Izgatottan várjuk ezt az együttműködést, ami stabil üzleti szempontból is”.

Rengeteg más területen is együtt tudunk működni. A kapcsolatok aranykorában élünk azért is, mert jó kapcsolatot ápol Orbán Viktor Donald Trump elnök úrral – húzta alá az amerikai külügyminiszter.

Fontos megérteni, hogy a vezetők közötti kapcsolatok meghatározzák a két ország közötti kapcsolatot.

Kiemelte, Trumpnak fontos a magyar kapcsolat. Novemberben biztossá vált, hogy tovább tudnak lépni az energia terén is.

Magyarország aktívan részt vesz a béke létrejöttében. Marco Rubio nélkülözhetetlennek nevezte Orbán Viktor nemzetközi szerepvállalását.

Az orosz-ukrán háború kapcsán Rubio kiemelte: az Egyesült Államok az egyetlen ország, amelyik mind a két felet le tudja ültetni egy asztalhoz. A héten Genfben is találkoznak a felek. Amerika megpróbál segíteni abban, hogy véget érjen az orosz-ukrán háború. Az elnök rengeteg időt fektetett abba, hogy elérje a célját.

Az orosz szankciók elleni felmentésről elmondta, ez a két elnök jó kapcsolatának köszönhető, és ez így is fog maradni.

Újságírói kérdésre válaszként Zelenszkij Orbán Viktort ért támadásairól a magyar miniszterelnök elmondta: Az ukránok és az elnökük nyilvánvalóan beszálltak a magyar választási kampányba. „Egy ideig gondolkodtam, hogy ezt nehezményezzük-e vagy sem. Végül is ilyen brutális nyíltsággal beleszállni egy másik ország választási kampányába nem túl gyakori. Aztán rájöttem, hogy ez érthető. Mert persze a magyar választás elsősorban a magyar emberek számára a legfontosabb. De van hatása Magyarországon kívül is. És az ukránok joggal gondolják azt, hogy jelentősége van annak, hogy milyen kormánya lesz Magyarországnak. És két opció van” – fogalmazott a miniszterelnök. Kifejtette: Az egyik az, amit önök jól ismernek. Ez a magyar nép opciója, akik egy szavazáson – a VOKS 2025-ön világosan elmondták, hogy nem vállalják Ukrajna belépését az Európai Unióba, mert az a meggyőződésünk, hogy ez belerántana bennünket a háborúba, és tönkretenné a gazdaságunkat. Azt is tudhatják, hogy mi nem adunk pénzt Brüsszelnek azért, hogy azt utána Ukrajnába küldje. A másik lehetőség, ami egy valódi lehetőség, és az ukránok ezt szeretnék, és ezt józan ésszel be is láthatjuk, hogyha egy olyan kormány jönne, amely azt akarja, vagy legalábbis elfogadja, hogy Ukrajna tagja lesz az Európai Uniónak. Ők egy olyan kormányt akarnak, amely részt vállal Ukrajna pénzügyi terheinek viselésében, vagyis küld pénzt Ukrajnába. Ez a helyzet. Az ukránok számára tehát nem mindegy, hogy hogyan dől el ez a választás.

Ezért döntöttek úgy, hogy részt vesznek ebben a kampányban. Miután mi a józan ész talaján állunk, ezen nem kell meglepődnünk. Inkább alkalmazkodni kell hozzá. Tehát tudomásul kell vennünk, hogy ennek a választásnak aktív szereplője lesz az ukrán elnök és Ukrajna, és nekünk velük szemben is győznünk kell, ez a realitás – közölte Orbán Viktor.

„Minden más, ami ehhez kapcsolódik – így a háború jövője vagy a további finanszírozás kérdése – meghaladja a sajtótájékoztató kereteit. Bele se vágok, csak egyetlen aspektushoz térek vissza. Ez egy választás. A választáson az emberek döntenek, és Ukrajna számára nem mindegy, hogy ez a döntés milyen lesz, ezért ők teljes testsúllyal és fegyverzettel részt vesznek a magyar kampányban. Tudjuk egyébként, hogy finanszírozzák is az ellenfeleinket, tudjuk, hogy ez miként történik, ez egy leírt, jegyzett, ismert dolog, de még egyszer mondom, nem fölháborodni kell, hanem tudomásul venni, hogy ez a választási kampány Magyarországon” – húzta alá.