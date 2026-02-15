2026. február 15., vasárnap

Belföld

Orbán Viktor az alkalmi hentesinas

Szokatlan poszttal jelentkezett a miniszterelnök

MH
 2026. február 15. vasárnap. 11:16
Frissítve: 2026. február 15. 11:28
Orbán Viktor a vasárnapját is munkával tölti.

Orbán Viktor az alkalmi hentesinas
Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Laci böllér, a sonka és az alkalmi hentesinas - írta posztjához a kormányfő.

