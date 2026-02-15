Belföld
Megérkezett Marco Rubio + Videó
Fontos tárgyalások következnek
Marco Rubio vasárnap délután 17 óra előtt érkezett a Budapestre. Az amerikai külügyminisztert Magyar Levente a Külügyminisztérium államtitkára fogadta Ferihegyen.
Korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában elmondta, a béke megteremtésének lehetőségéről és a magyar-amerikai kapcsolatokról tárgyal majd Budapesten az amerikai külügyminiszter.
Marco Rubio Pozsonyból érkezett Budapestre. A landolást az alábbiakban ÉLŐben lehetett követni.
Hétfőn délelőtt egy nemzetközi sajtótájékoztató keretein belül Budapesten válaszol az újságírók kérdéseire.