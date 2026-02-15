2026. február 15., vasárnap

Előd

Belföld

Megérkezett Marco Rubio + Videó

Fontos tárgyalások következnek

MH
 2026. február 15. vasárnap. 16:37
Frissítve: 2026. február 15. 17:01
Megérkezett Magyarországra Marco Rubio. Az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere február 15-16-án Budapesten és Pozsonyban tárgyal.

Marco Rubio (k), az Egyesült Államok külügyminiszterét Budapesten a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren fogadta Magyar Levente (2. b), a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter/képernyőfelvétel

Marco Rubio vasárnap délután 17 óra előtt érkezett a Budapestre. Az amerikai külügyminisztert Magyar Levente a Külügyminisztérium államtitkára fogadta Ferihegyen.

Korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában elmondta, a béke megteremtésének lehetőségéről és a magyar-amerikai kapcsolatokról tárgyal majd Budapesten az amerikai külügyminiszter.

Marco Rubio Pozsonyból érkezett Budapestre. A landolást az alábbiakban ÉLŐben lehetett követni.

Hétfőn délelőtt egy nemzetközi sajtótájékoztató keretein belül Budapesten válaszol az újságírók kérdéseire.

