Kapitány István naponta bírálja a magyar gazdaságot?

Úgy tűnik, hogy Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője már naponta érezteti a követőivel, hogy szerinte miért rossz a jelenlegi gazdaságpolitika, miközben az elmúlt négy év a durva nemzetközi válságok ellenére a gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka volt a beruházások szempontjából - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az elmúlt négy év - a nagyon durva nemzetközi válságok dacára - a magyar gazdaság négy legsikeresebb éve volt a beruházások szempontjából

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető Kapitány István friss Facebook-bejegyzésére reagált, és hangsúlyozta: „Úgy tűnik, mostantól ez a napi rutin: Kapitány alelnök úr naponta mond be valamit a magyar gazdaságról. A mai, szürke vasárnapot sem hagyta ki.”

„Az elmúlt négy év - a nagyon durva nemzetközi válságok dacára - a magyar gazdaság négy legsikeresebb éve volt a beruházások szempontjából. Soha ennyi beruházásról nem kötöttünk megállapodást, soha ennyi gyár és soha ennyi kutatóközpont nem épült korábban, mint az elmúlt négy év során” - mutatott rá Szijjártó Péter.

„Mi lettünk az egyetlen ország Németországon kívül, ahol mindhárom nagy német autógyártó vállalatnak van gyára, tavaly rekordot döntött a hazánkba érkező amerikai beruházások mértéke, soha ennyi K+F tevékenységet nem hoztak Magyarországra, és ha végigmegy a Váci úton, láthatja a világ legnagyobb pénzügyi, gyógyszeripari és energiavállalatainak szolgáltató központjait, ahol diplomás, több nyelvet beszélő fiatalok tízezrei dolgoznak” - sorolta.