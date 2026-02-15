Erre figyeljünk, ha igényelnénk a rezsitámogatást

Érdemes figyelni, ugyanis február 16-tól nyilatkozati felületeket nyit az MVM azoknak, akik kizárólag elektromos árammal fűtenek, vagy esetleg a rezsitámogatást az áramszámlájukon érvényesítenék a gáz helyett.

Az MVM a kormány döntésével összhangban február 16-tól elérhetővé teszi a nyilatkozati felületeket azon ügyfelei számára, akik kizárólag elektromos árammal fűtenek, vagy a rezsitámogatást az áramszámlájukon szeretnék érvényesíteni a földgázszámla helyett - jelentette be a vállalat. Mint kiderült, a cég az online ügyfélszolgálaton, a mobilalkalmazásában továbbá a hivatalos weboldalán keresztül is elérhetővé teszi az opciót. Emellett minden érintett ügyfél részben előre kitöltött nyomtatványt is kap majd.

A lakossági fogyasztóknak legkésőbb 2026. április 30-ig kell dönteniük, ha az áramfogyasztásukra kívánják érvényesíteni a támogatást. Egy felhasználási helyen, csak egy típusú kedvezmény vehető igénybe, így aki az áramot választja, az elesik a gázra vonatkozó kedvezménytől.

Az MVM közleményében azt írta, a kedvezmény mértéke a januári fogyasztáshoz igazodik. Aki diktált vagy távleolvasásban vesz részt, azoknak a tényleges januári felhasználás 30 százalékát írják jóvá, az átalánydíjasoknál a tavalyi éves fogyasztás 1/12 részét tekintik alapnak, amit megnövelnek harminc százalékkal, és ennek a harminc százalékát kapják meg jóváírásként.