2026. február 15., vasárnap

Előd

EUR 378.43 Ft
USD 319.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Erre figyeljünk, ha igényelnénk a rezsitámogatást

Időben kell nyilatkozni

MH
 2026. február 15. vasárnap. 19:19
Megosztás

Érdemes figyelni, ugyanis február 16-tól nyilatkozati felületeket nyit az MVM azoknak, akik kizárólag elektromos árammal fűtenek, vagy esetleg a rezsitámogatást az áramszámlájukon érvényesítenék a gáz helyett.

Erre figyeljünk, ha igényelnénk a rezsitámogatást
Lássuk csak, mit mutat a dobozban a mérő?!
Fotó: AFP/NurPhoto/Artur Widak

Az MVM a kormány döntésével összhangban február 16-tól elérhetővé teszi a nyilatkozati felületeket azon ügyfelei számára, akik kizárólag elektromos árammal fűtenek, vagy a rezsitámogatást az áramszámlájukon szeretnék érvényesíteni a földgázszámla helyett - jelentette be a vállalat. Mint kiderült, a cég az online ügyfélszolgálaton, a mobilalkalmazásában továbbá a hivatalos weboldalán keresztül is elérhetővé teszi az opciót. Emellett minden érintett ügyfél részben előre kitöltött nyomtatványt is kap majd.

A lakossági fogyasztóknak legkésőbb 2026. április 30-ig kell dönteniük, ha az áramfogyasztásukra kívánják érvényesíteni a támogatást. Egy felhasználási helyen, csak egy típusú kedvezmény vehető igénybe, így aki az áramot választja, az elesik a gázra vonatkozó kedvezménytől.

Az MVM közleményében azt írta, a kedvezmény mértéke a januári fogyasztáshoz igazodik. Aki diktált vagy távleolvasásban vesz részt, azoknak a tényleges januári felhasználás 30 százalékát írják jóvá, az átalánydíjasoknál a tavalyi éves fogyasztás 1/12 részét tekintik alapnak, amit megnövelnek harminc százalékkal, és ennek a harminc százalékát kapják meg jóváírásként.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink