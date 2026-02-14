Orbán Viktor: A nemzeti kormány bizonyíték, nem ígéret

Tavaly januárban az új amerikai elnök érkezésével az Egyesült Államok kilépett az ukrajnai háborúból, miközben az elődje, Joe Biden belepréselte Európát ebben a konfliktusba, kivéve minket, mert mi kimaradtunk – idézte fel Orbán Viktor az évértékelőjén. A miniszterelnök azzal folytatta, hogy az elmúlt évek megmutatták, milyen fontos a szuverén külpolitika, amit a kormány folytat, és amivel az ellenzék szakítana.

Orbán Viktor szerint, ha az EU nem vált irányt, ez az évszázad a hanyatlásának korszaka lesz. Európa a jelen állás szerint nem formálója, hanem elszenvedője a világban zajló folyamatoknak.

Emlékeztetett: 2025-ben megállapodott az amerikai, az orosz és a török elnökkel arról, hogy továbbra is olcsó orosz gázhoz juthassunk, ami azért fontos, mert az olcsó energia a gazdasági fejlődés alapja.

A kormányfő szerint Magyarország esélyeit is javítja, hogy Donald Trump fellázadt a liberális-globalista hálózat ellen, és azt ígérte, hogy április után befejezik a „nagytakarítást”: álcivilek, megvásárolt bírák, bürokraták, ma többek között ők testesítik meg hazánkban Brüsszelt, és a választókon is múlik, hogy megállítsuk őket.

Orbán Viktor idézett az amerikai kongresszus jelentéséből, amely szerint az Európai Bizottság és az uniós elit cenzúrát vezetett be, és több országban befolyásolta a választásokat.

„Meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy a szabadságot nem a Kelettől kell féltenünk, hanem Brüsszeltől” – állapította meg a „keserű valóságot” Orbán Viktor.

A gazdaságról szólva rámutatott: soha ennyi gyárat, szolgáltató- és kutatóközpontot nem építettek Magyarországon, mint ebben a kormányzati ciklusban, és miközben máshonnan az amerikaiak haza viszik a termelést, hazánkba rekordnak számító befektetés érkezett.

„Tizenöt éve építjük a család alapú Magyarországot” – húzta alá, és jelezte, ma félmillió anya adómentes, és a számuk a következő években meg fog duplázódni. Méltatta a gyermekvállalás ösztönzését is, aminek az eredménye mintegy kétszázezer gyermek.

„Vállaltuk az infláció megfékezését, és januárban 2 százalék volt” – jelezte Orbán Viktor, aki úgy véli ezzel még nincs vége a teendőknek, és példaként megemlítette az alacsony felvásárlási árakat, ami nehéz helyzetbe hozza a gazdákat.

A miniszterelnök az eredményeket összegezve szellemesen megjegyezte: a magyar kormány Old Spice kormány, azaz bizonyíték, nem ígéret.

A folytatásról szólva megemlítette, hogy mára 4,7 millióan dolgoznak az országban, de fel szeretnének menni 5 millióra. Emlékeztetett arra, hogy a minimálbért 4,5-szörösére, az átlagbért 4-szeresére sikerült emelni, és ezen az úton szeretnének tovább haladni. Vissza akarják építeni teljesen a 14 havi nyugdíjat, és bevezetni a kétgyermekes anyák adómentességét.

Az ellenzékről szólva felidézte, utoljára Rodolfo mondta meg előre, hogy „vigyázat, csalok”, és most az ellenzék ugyanezt csinálja.

A választásokról szólva, azt mondta: azok a fiatalok, „akik valóban szeretik a hazájukat és komolyan gondolják a lázadást”, a Fidesz-KDNP-vel vannak, és ők a többség. Az országjárás tapasztalatairól pedig Orbán Viktor azt mondta: érzi az elszántságot és a derűt, a kormánypárti közösség erős, és győzni fog. Az ellenzéki közösség ezzel szemben dühös, kielégítetlen ambíciók és a gyűlölet mozgatja. Szerinte Magyarország többet érdemel annál, hogy ilyen emberek vezessék, mert igazi közösséget, nemzeti közösséget csak szeretetből lehet építeni.

Ismét hangsúlyozta, hogy az igazi ellenfél nem a Tisza vagy a DK, hanem „az ő brüsszeli gazdáik”. „Ők született labancok; mindig valaki más hóna alatt képzelték el a magyar jövőt” – fogalmazott.

Szerinte a németek tudják, hogy nem maradhatnak magyar párt nélkül, ezért gründoltak egyet „Herr Weber” vezetésével és von der Leyen „zászlóanyaságával”. Orbán Viktor úgy látja, ami most újdonság, az a nemzetközi nagytőke belépése a választási kampányba. Ebből pedig levonta a következtetést: Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és Brüsszel készül kormányt alakítani. Ennek több oka is van, az egyik, hogy ők profitálnak az ukrajnai háborúból, és az is, hogy a nemzeti kormány bevonta őket a közteherviselésbe.

Orbán Viktor szerint ez a fő oka annak, hogy a nagytőke kormányt akar buktatni, hiszen eddig összesen 14 956 milliárd forintot vontak el tőlük, a helyett, hogy az emberektől szedték volna be a pénzt. Ha ellenzék nyerne, a nagytőke, a pénztőke alakítana kormányt, és megszorításokat vezetnének be, hogy ezt a pénzt zsebre tehessék.

A háborúról szólva felidézte, hogy a Don-kanyarnál „magyar fiúk haltak meg idegen célokért”, szóval, tudjuk milyen a háború, és amíg nemzeti kormány van, éppen ezért ki is fogunk maradni belőle. Orbán Viktor szerint a legfontosabb a béke és a biztonság, ezt akarják szavatolni.