Erősek leszünk és gazdagok, vagy kicsik és szegények

„A miniszterelnök a szuverén külpolitika jelentőségét hangsúlyozta beszéde elején, amelyet a nemzeti függetlenség előfeltételének tart. Soha sem szabad megengedni, hogy a brüsszeli erők győzzenek, és ehhez mérten a vétójog elvétele elfogadhatatlan, mint ahogy a szuverenitást feladni készülő politikai erők, a Tisza hatalom közelébe engedése sem lehet e tekintetben alternatíva. Az olcsó energia vásárlása a gazdasági fejlődéshez és az adatalapú gazdasághoz nélkülözhetetlen, ennek a politikai és jogi garanciáit a magyar kormány 2025-ben megteremtette” – emlékeztetett ifj. Lomnici Zoltán.

Orbán Viktor a nemzeti függetlenség szemszögéből értékelte az Európai Unió jelenlegi vezetésének törekvéseit is.

„A brüsszeli elnyomó szervezet, a külföldi NGO-k, megvásárolt újságírók, és számos más módon jelen van hazánkban, és ezt az USA egyik friss kongresszusi jelentése is alátámasztja. Becsüljük meg az amerikaiak barátságát, mert leleplezik a brüsszeli befolyást, elnyomást és cenzúrát. Ezt Magyarország nem fogja eltűrni, április után a nemzeti erők további lépéseket fognak tenni ezen a téren” – emelte ki a miniszterelnök szavait az elemző.

„A gazdaságpolitika és az ehhez több ponton szorosan kapcsolódó családpolitika területén is felvázolta a kormányfő a példátlan eredményeket, és kormány előtt álló kihívásokat.”

„A társadalompolitika fontos része a drogok és a terjesztők elleni küzdelem, főleg a fiatalok védelmének, egészségvédelmének egyik pilléreként. És a fiatalok mellett, akik több pályakezdéshez szükséges támogatást kaptak, a nyugdíjasok is számíthatnak a kormányra. A 13. és a 14. havi nyugdíj mutatja, hogy ez bizonyíték, nem ígéret. A minimálbér emelés, a munkavállalók számos formában történő segítése, és persze a munkanélküliség elleni hatékony fellépés a stabil nemzeti, patrióta gazdaság és társadalompolitika pilléreinek” – hangsúlyozta az eredményeket a tudományos igazgató.

„2026 szempontjából az első fontos győzelem Balmazújvárosban történt, és ugyanilyen csendes derűvel fogja a nemzeti kormány az áprilisi győzelmét is tudomásul venni, bárhogy is próbálja ezt beállítani a tiszás dollármédia. A győzelméhez biztos alapot nyújt a társadalom széles rétegeinek támogatása, a fiataloktól az idősekig.”

„Míg a kormányoldal erős és győzelemre kész, a Tisza példátlan módon az ököljog világába süllyedt. Nemzetet szeretetből és összefogás erejéből lehet építeni. Persze a valódi ellenfél nem a Tisza és a DK, hanem a brüsszeli gazdáik. Előbbi ráadásul brüsszeli kreálmány, amit ráadásul a németek alapítottak Weber irányítása és von der Leyen zaszlóanyasága mellett. Ami új, hogy a globalista pénzügyi hatalom is felsorakozott a Tisza mögött. Valójában az olaj-biznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül hatalomra. A Shell és az Erste – amely cégek egy-egy jelöltet delegáltak egy esetleg Tisza-kormányba vissza akarják kapni a patrióta magyar gazdaságpolitika miatt kieső pénzüket, sokan közülük a halál vámszedői, akik keresnek azon a háborún, amit Brüsszel finanszírozni kíván. Ennek az egyik legnegatívabb hozadéka lesz a rezsicsökkentés megszüntetése. Brüsszel legutóbb 90 milliárd eurós kölcsönt vett fel az említett pénzügyi köröktől is, hogy finanszírozzák Ukrajna háborúban tartozást” – hangsúlyozta a beszéd alapján ifj. Lomnici Zoltán.

„Ehhez képest tudni kell, hogy a sikeres szuverén gazdaságpolitika, például az otthon és családtámogatások, a beruházások, a nyugdíjasok támogatásának alapja, hogy bankoktól, energiavállalatoktól és kereskedelmi láncoktól elvett a nemzeti kurzus 14955 milliárd forintot. Ha hagyjuk, hogy a Tisza-Brüsszel-Nagytőke koalíciója hatalomra kerüljön az embereken fogják behajtani ezt az összeget” – idézte a miniszterelnök gondolatait a Századvég tudományos igazgatója.

„De a háborúból történő kimaradás garanciája is a nemzeti kormány. A brüsszeli pénzügyi és politikai tervek készen állnak a háborúba lépés megkezdődött, 200 millárd euró után most újabb 90 milliárd eurót fog elnyelni Ukrajna. Az ebből kimaradás nehéz, de létkérdés, a miniszterelnök kijelentette és határozottan nyomatékosította, hogy nem engedik, hogy magyar fiatalok újra harcoljanak, nem mennek Ukrajnába meghalni.”

„Büszkék lehetünk hazánkra, meg kell őriznünk országunk biztonságát az elért vívmányokat közös értékeinknek. Az ellenfeleink azt a sorsot szánták nekünk, hogy kicsik legyünk és szegények. Nem, erősek leszünk és gazdagok – hangsúlyozta a kormányfő, aki magabiztos, határozott fellépésével nem csupán a Fidesz törzsszavazóinak, de az egész nemzetnek üzent évértékelő beszédével” – zárta az értékelését ifj. Lomnici Zoltán.