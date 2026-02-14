A kampány egyik legfontosabb pillanata előtt áll Orbán Viktor

Orbán Viktor szombaton 11 órakor tartja meg hagyományos évértékelőjét. Az idei alkalom rendkívüli jelentőségű, hiszen az áprilisi országgyűlési választás már most meghatározza a politikai üzenetek hangsúlyát. A miniszterelnök nem csupán a kormány eddigi eredményeit ismerteti, hanem világosan kijelöli a következő időszak tétjét. A kormányfő várhatóan határozott választóvonalat húz a stabilitás és a bizonytalanság, a szuverén magyar döntések és a külső befolyás, valamint a béke és a háborús kockázatok között.

A miniszterelnök február 14‑én, 11 órakor tartja meg hagyományos évértékelő beszédét, amelynek idén sorsdöntő üzenete is lesz. Kevesebb mint két hónap van hátra az áprilisi országgyűlési választásokig, ezért az idei beszéd valójában a kampány egyik legfontosabb nyitánya lesz.

Orbán Viktor a szombati eseményen nemcsak a 2025‑ös évet vázolja fel, hanem a kormány politika stratégiáját, céljait, valamint a választók számára kínált biztos jövőképet is. A beszéd így politikai iránymutatóvá is válik egy történelmi választás küszöbén.

A kormányfő 1999‑ben tartotta meg első évértékelő beszédét, amellyel új politikai hagyományt teremtett Magyarországon. Azóta már az ellenzék szereplői közül is egyre többen tartanak évértékelőket, részben az Orbán‑féle formátum és kommunikációs hagyomány mintájára.

Orbán Viktor többször is hangsúlyozta, hogy a jelenlegi ellenzéki erő külföldi befolyás alatt áll, és Brüsszel vagy más külföldi érdekek diktálják a programját. A kormány álláspontja, hogy Magyarországnak szuverén döntéseket kell hoznia, amelyek a magyar családok és vállalkozások érdekeit szolgálják.

A nemzeti prioritások mellett a béke és a háború kérdése is a 2026‑os választás egyik kiemelt tétjeként jelenhet meg.

Kormányzati mérleg és a Fidesz támogató intézkedései

Orbán Viktor idei évértékelőjének egyik legfontosabb eleme a kormányzati mérleg bemutatás lesz, amelyben a miniszterelnök ismerteti a kormány közelmúltban elért sikereit. A családok mindennapjait közvetlenül érintő intézkedések minden bizonnyal hangsúlyos szerepet kapnak a beszédben. Tavaly a 30 év alatti és háromgyermekes édesanyák szja-mentességet kaptak, januártól pedig a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyákra is kiterjedt az intézkedés, miközben a családi adókedvezmény tovább nőtt.

A nyugdíjasok számára a 13. havi juttatás és az emelések biztosították az életszínvonal megőrzését, februártól pedig már a 14. havi támogatást is bevezette a kormány.

A tavalyi év intézkedései között szintén kiemelkedik az Otthon Start program, valamint a kamatmentes munkáshitel bevezetése, miközben a korábbi kedvezmények, mint a rezsicsökkentés, a csok plusz, a falusi csok, valamint a 25 év alattiak adómentessége továbbra is érvényben maradtak.

Orbán Viktor tavalyi évértékelőjén jelentette be, hogy hadjárat indul a kábítószer-terjesztők ellen. Kijelentését rövid időn belül tettek követték, júniusban pedig már alaptörvénybe is iktatták a kábítószer előállításának, használatának, terjesztésének és népszerűsítésének tilalmát.

Külső kihívások: béke és biztonság

A világpolitikai helyzet, különösen az orosz–ukrán háború továbbra is meghatározó tényező. Az európai döntéshozók háborúpárti álláspontot képviselnek, míg Orbán Viktor szerint Magyarországnak békeorientált külpolitikát kell folytatnia, amely elsősorban a magyar családok biztonságát szolgálja. A kormányfő évértékelő beszédében várhatóan a béke és háború szembenállása is megjelenik majd.

A kormány gyakran hangoztatja, hogy Magyarország az EU-tagjaként olyan partnerséget szeretne, ahol a szuverenitás megőrzése és a nemzeti érdekek érvényesítése nem kerül veszélybe. Ez a megközelítés a migráció, a gyermekvédelmi kérdések és az energiafüggetlenség terén különösen hangsúlyos.

A közbiztonság védelme érdekében a kormány az Európai Unió migrációs paktumát sem hajtja végre, amely a bevándorlók kötelező szétosztását írja elő. Orbán Viktor miniszterelnök többször is kiemelte, hogy a migránsok befogadása növelné a biztonsági kockázatokat, ezért Magyarország inkább vállalja az Európai Unió által kiszabott pénzbírságot, mintsem hogy a magyar embereknek félelemben kelljen élniük.

Kampányüzenetek: a 2026-os választás tétje

Orbán Viktor évértékelője a kampány egyik legfontosabb pillanata lesz, amely világosan kijelöli a 2026-os választás tétjét. A beszédben a kormányfő a jobboldali tábor összetartására helyezi a hangsúlyt, kiemelve, hogy Magyarország jövőjének minden eddiginél nagyobb tétje van.

A választók előtt több témakörben is fel lehet vázolni a kormány és az ellenzék közötti döntési alternatívákat:

a Fidesz stabilitása, szemben a bizonytalansággal,

támogatások, szemben a Tisza Párt megszorító intézkedéseivel,

hazai döntések, szemben a Brüsszelből diktál külföldi befolyással,

béke és biztonság, szemben a ukrajnai háborúval vállalt kockázatokkal.

A kormányfő beszédében kiemelt szerepet kaphat a Fidesz-ellenzék kihívója, a Tisza Párt és Magyar Péter. A miniszterelnök már korábban is jelezte, hogy kivételes helyzet áll elő, ugyanis olyan politikai ellenfelet kapott, aki évekig a kormányoldal szereplője volt.

Magyar Péter korábban az első sorban tapsolt Orbán Viktornak, elismerően beszélt róla, és még az általa kritizált problémák sem zavarták, mindaddig, amíg konfliktusai miatt nem vált ki végleg a Fideszből.

A kormányfő célja, hogy az emberek érezzék a választás súlyát, amely Magyarország jövőjét és mindennapjait is alapjaiban meghatározzák, írta meg a hirado.hu.