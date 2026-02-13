Történelmi siker a Szent Ágota Gyermekvédelemi Szolgáltató nevelőszülő-toborzó kampánya

Budapest, 2026. február 13. Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára (b1), mellette Benedek Viktória előadóművész, Kocsis Erzsébet nevelt lánya (b2) és Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója (b3) a Szent Ágota Gyermekvédelemi Szolgáltató nevelőszülő-toborzó kampányának sikerét ismertető sajtótájékoztatón a III. kerületben elhelyezett, a nevelőszülőséget népszerűsítő óriásplakát előtt a Szőlőkert utcában 2026. február 13-án.

Fülöp Attila egy a III. kerületben elhelyezett, nevelőszülőséget népszerűsítő óriásplakát előtt tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Magyarországon jelenleg 5600 nevelőszülő van, akiknek az elismerése érdekében a kormány az elmúlt években számos lépést tett, például foglalkoztatásnak minősítették a nevelőszülőséget és különböző juttatásokat vezettek be.

De „nem volt helyén az anyagi megbecsülés”, ezért januártól a duplájára – sőt bizonyos esetekben még nagyobb arányban – emelték a nevelőszülői díjazásokat – közölte az államtitkár.

Hozzátette, az új szabályozás szerint ha egy nevelőszülő három gyereket nevel, akkor több mint 770 ezer forint díjazásban részesül.

Fülöp Attila elmondta azt is, hogy januártól nőtt a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók bére is, ők 15 százalékos emelésben részesültek.

Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelemi Szolgáltató főigazgatója közölte, hogy a nevelőszülői hivatást népszerűsítő kampánnyal eddig majdnem hétezer érdeklődőt, illetve jelentkezőt sikerült megszólítani, amelyből ötszázan már a felkészítésben vesznek részt.

Nevelőszülőnként átlagosan két gyereket véve ennél az ötszáz embernél ezer gyereket tudnának elhelyezni gyermek- és lakásotthonok helyett – emelte ki a főigazgató.

A plakáton szereplő Benedek Viktória előadóművész hangsúlyozta, hogy a nevelőszüleitől sok szeretetet, boldogságot és befogadó közeget kapott, amelynek köszönhetően el tudott indulni a karrierje.

Kocsis Erzsébet, Benedek Viktória nevelőszülője elmondta, azért választotta ezt a hivatást, hogy reményt, jövőt és biztonságot mutathasson a hozzá kerülőknek.