Belföld
Történelmi siker a Szent Ágota Gyermekvédelemi Szolgáltató nevelőszülő-toborzó kampánya
Magyarországon jelenleg 5600 nevelőszülő van, akiknek elsimerés jár
Fülöp Attila egy a III. kerületben elhelyezett, nevelőszülőséget népszerűsítő óriásplakát előtt tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Magyarországon jelenleg 5600 nevelőszülő van, akiknek az elismerése érdekében a kormány az elmúlt években számos lépést tett, például foglalkoztatásnak minősítették a nevelőszülőséget és különböző juttatásokat vezettek be.
De „nem volt helyén az anyagi megbecsülés”, ezért januártól a duplájára – sőt bizonyos esetekben még nagyobb arányban – emelték a nevelőszülői díjazásokat – közölte az államtitkár.
Hozzátette, az új szabályozás szerint ha egy nevelőszülő három gyereket nevel, akkor több mint 770 ezer forint díjazásban részesül.
Fülöp Attila elmondta azt is, hogy januártól nőtt a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók bére is, ők 15 százalékos emelésben részesültek.
Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelemi Szolgáltató főigazgatója közölte, hogy a nevelőszülői hivatást népszerűsítő kampánnyal eddig majdnem hétezer érdeklődőt, illetve jelentkezőt sikerült megszólítani, amelyből ötszázan már a felkészítésben vesznek részt.
Nevelőszülőnként átlagosan két gyereket véve ennél az ötszáz embernél ezer gyereket tudnának elhelyezni gyermek- és lakásotthonok helyett – emelte ki a főigazgató.
A plakáton szereplő Benedek Viktória előadóművész hangsúlyozta, hogy a nevelőszüleitől sok szeretetet, boldogságot és befogadó közeget kapott, amelynek köszönhetően el tudott indulni a karrierje.
Kocsis Erzsébet, Benedek Viktória nevelőszülője elmondta, azért választotta ezt a hivatást, hogy reményt, jövőt és biztonságot mutathasson a hozzá kerülőknek.