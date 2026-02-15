Ebben a küzdelemben a nemzeti kormányzás garanciája a stabilitás: a gazdasági semlegesség, a családok anyagi biztonsága és a szuverenitásvédelmi reflexek következetes alkalmazása. Politológiai értelemben a választás a tapasztalt, cselekvőképes államvezetés és a bizonytalan kimenetelű, külső érdekeket kiszolgáló politikai kísérletezés között történik majd. A cél világos: fenntartani Magyarország nemzeti fejlődési pályáját egy egyre kiszámíthatatlanabb nemzetközi környezetben is. Mert Magyarország meg tudja csinálni.

Szuverenitás és biztonság: Nekünk Magyarország az első!

A 2026-os választások tétje arról szól, hogy megőrizzük-e Magyarországot magyar országnak, vagy átengedjük a sorsunkat a globális érdekeknek és a brüsszeli akaratnak. A küzdelem ma már nem csupán pártok, hanem két gyökeresen eltérő világkép között zajlik: az egyik oldalon áll a nemzeti önrendelkezés és a béke pragmatikus politikája, a másikon pedig az a régi-új baloldal, amely – brüsszeli akaratra – kész lenne akár feladni hazánk biztonságát és kulturális arculatát egy-egy nemzetközi elismerésért. A kampány központi pillére ezért a nemzeti oldal számára a biztonság üzenetének eljuttatása a választókhoz, amely nem absztrakt fogalom, hanem a mindennapi létezésünk zálogát jelenti.

Amikor a kormány a gazdasági semlegesség mellett érvel, valójában a nemzeti érdekérvényesítés legmodernebb formáját választja: nem hagyjuk, hogy ideológiai alapon korlátozzák kereskedelmi, ipari, piaci lehetőségeinket, és nem engedjük, hogy a magyar családokkal fizettessék meg a geopolitikai konfliktusok árát. Ez a „mindennapok szuverenitása”, ahol a rezsivédelem fenntartása, a családi adókedvezmény megduplázása és a fiataloknak szóló munkáshitel bevezetése ugyanannak a strukturális építkezésnek a része: ismét megvédeni a magyarok egzisztenciáját a külső gazdasági diktátumokkal és sokkhatásokkal szemben.

E küzdelem irányvonalát hirdetik legfontosabb politikai hívószavaink is. A „Fidesz, a biztos választás!” jelmondata a kormányzati kompetencia és a stratégiai tapasztalat ígérete; garancia arra, hogy az ország hajója a legnagyobb globális viharokban is biztos kezekben marad. A „Védjük meg Magyarországot!” felszólítása a társadalmi és fizikai biztonságunk alaptételét helyezi középpontba, legyen szó a határok védelméről vagy intézményeink integritásáról. Továbbá a „Nekünk Magyarország az első!” örökérvényű axiómája jelöli ki a határt a nemzeti érdek mellett rendíthetetlenül kitartó, patrióta politika és az idegen érdekeket követő ellenzéki attitűd között.

A szuverenitásunk próbája ma a gazdaságpolitikai mozgástérben zajlik. A magyar modell lényege a konnektivitás: nem engedjük, hogy ideológiai szemüvegen keresztül kényszerítsenek minket gazdasági elszigetelődésre. Ez a mozgástér teszi lehetővé, hogy 2026-ban a nemzeti kormány megduplázza a gyermekek után járó adókedvezményt, és fenntarthassuk Európa egyik legerősebb családtámogatási rendszerét. A patrióták számára a gazdaság nem öncélú mutatók halmaza, hanem a magyar társadalom gyarapodásának fundamentuma. A munkáshitel elindításával és a reálbérek dinamikus növekedésével azt üzeni Magyarország: a nemzeti politika prioritása, hogy a teljesítményalapú társadalom minden tagja a saját sorsának és hazája fejlődésének nyertese legyen.

Béke, kiszámítható jövő és biztonság

A nemzeti oldal küldetése ma a normalitás képviselete egy átideologizált világban. Miközben a nemzetközi fősodor és a hazai ellenzék társadalmi kísérleteket és a migrációt támogató mintákat próbál ránk erőltetni, a józan ész védelmét kell prioritássá tennünk. A magyar választó békét, kiszámítható jövőt és biztonságot akar a családjának. Az ellenzék kínálata csupán egy külső minta kritikátlan átvételét eredményezhetné kormányon, amelyből hiányozna majd a hazai sajátosságok ismerete. Ezzel szemben a nemzeti tábor politikája a magyar rögvalóságból táplálkozik: tiszteljük a munkát, óvjuk értékeinket, és elutasítjuk a kívülről érkező kioktatást. A kulturális önazonosság megőrzése a legfontosabb befektetés: a 2026-os győzelem kulcsa annak felmutatása, hogy a Fidesz–KDNP az egyetlen politikai erő, amely képes és kész megvédeni a magyar életformát.