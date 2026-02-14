Orbán Balázs: Élet-halál kérdése a magyarországi választás

Az Európai Unión és az egész nyugati világon belül a magyarországi választás az idei év legfontosabb választása, élet és halál kérdése - jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója pénteken Budapesten, a Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület fennállásának 7. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen.

A célokat így összegezte: „a háborút zárjuk le, az ukránokat tartsuk kint (az EU-n), a háborúpárti politikai elitet söpörjük ki, és szerezzük vissza az irányítást a saját sorsunk felett, nemcsak mi, magyarok, hanem a többi európai nemzet is. Erősödjünk meg és válasszuk meg mi magunk a saját jövőnket.”

Zsigmond Barna Pál, az Európai Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára azt mondta a 2026-os országgyűlési választás kapcsán: „egy olyan küzdelemben állunk, ahol mi vagyunk az esélyesek, de mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt a harcot megvívjuk és megnyerjük”. Úgy fogalmazott: „meg kell őrizni azt, ami a miénk, és le kell számolni azokkal az erőkkel, amelyek viszályt szítanak magyar és magyar között”.