Belföld
Orbán Balázs: Élet-halál kérdése a magyarországi választás
A Fidesz politikusa szerint a 2026-os voksolás Európa jövőjéről és a háború kérdéséről is dönt
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
Fotó: Facebook/Orbán Balázs
A célokat így összegezte: „a háborút zárjuk le, az ukránokat tartsuk kint (az EU-n), a háborúpárti politikai elitet söpörjük ki, és szerezzük vissza az irányítást a saját sorsunk felett, nemcsak mi, magyarok, hanem a többi európai nemzet is. Erősödjünk meg és válasszuk meg mi magunk a saját jövőnket.”
Zsigmond Barna Pál, az Európai Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára azt mondta a 2026-os országgyűlési választás kapcsán: „egy olyan küzdelemben állunk, ahol mi vagyunk az esélyesek, de mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt a harcot megvívjuk és megnyerjük”. Úgy fogalmazott: „meg kell őrizni azt, ami a miénk, és le kell számolni azokkal az erőkkel, amelyek viszályt szítanak magyar és magyar között”.